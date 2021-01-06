بث مباشر | مشاهدة مباراة يوفنتوس وميلان اليوم في الدوري الإيطالي " تابع لايف "

ياسر رشاد - القاهرة - تترقب عشاق الكرة الإيطالية مباراة من العيار الثقيل تجمع بين ميلان ويوفنتوس، مساء اليوم الأربعاء 6 يناير، على أرضية ملعب سان سيرو (جيوزيبي مياتزا)، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من بطولة الدوري الإيطالي “الكالتشيو” لكرة القدم.

ويقدم موقع الوفد لمتابعيه خدمة مشاهدة مباراة يوفنتوس وميلان بث مباشر اليوم، والمقرر إنطلاق صافرة بدايتها في تمام الساعة 10:45 بتوقيت مكة المكرمة، أي العاشرة إلا ربع بتوقيت القاهرة، وستذاع على الهواء حصرياً عبر بي إن سبورت HD4 بأداء صوتي للمعلق عصام الشوالي.

قمة جديدة يشهدها الكالتشيو اليوم، فستكون مثيرة للغاية بين عملاقي إيطاليا الذين ينافسون على اللقب بكل قوة، فاليوفي بطل الموسم الماضي يريد الدفاع عن لقبه، وميلان المتصدر يريد التمسك بالصدارة.

كتيبة ميلان الفريق الذي لم يتذوق طعم الخسارة حتى الأن، يدخل المباراة بكل شراسة من أجل البقاء في الصدارة،

حيث يتربع عليها حاليًا برصيد 36 نقطة بفارق نقطة عن الوصيف إنتر ميلان وبفارق 7 نقاط عن الخصم.

الروسونيري يقدم هذا الموسم أفضل عروضة، فهو يمتع ويقنع بأدائه المميز داخل المستطيل الأخضر، واستعد لهذا اللقاء بتركيز عالي فهو يدرك صعوبة الخصم الذي سيحاول بكل قوة مواصلة الأداء المميز والعمل على تحقيق الانتصار من أجل التمسك بالصدارة والإنفراد بها وتوسيع الفارق معه لـ 10 نقاط لتكون مهمته صعبة للحاق به.

وواصل مهاجم وقائد آس سي ميلان زلاتان إبراهيموفيتش الغياب عن الملاعب بسبب الإصابة التي ألمت به منذ أسابيع، بالإضافة لفقدان الفريق لخدمات الجزائرى إسماعيل بن ناصر، وماتيو جابيا وأليكس ساليمايكيرس بسبب الإصابة، بينما عاد الثنائي سيمون كاير وصامويل

كاستييخو إلى كتيبة الروسونيري.

وفي نفس السياق، عاد يوفنتوس إلى مستواه العالي بعد أداء غير مستقرة بالموسم الجديد، حيث تمكن من تحقيق الانتصار برباعية لهدف على أودينيزي في الجولة الماضية، ليرفع رصيده إلى 30 نقطة في المركز الثالث.

اليوفي الذي يرغب بأن ينافس بكل قوة على اللقب للحفاظ عليه، سيدخل هذا اللقاء بتركيز عالٍ لتقديم أفضل ما لديه لتحقيق الانتصار والتعمق أكثر بالمربع الذهبي، والضغط أكثر على الميلان وتجريده من الصدارة لصالح الانتر إذ انتصر بنفس الجولة، وتقليص الفارق معه.

ويتسلح السيدة العجوز بالحالة المعنوية المميزة التي يمر بها نجم ومهاجم الفريق المخضرم كريستيانو رونالدو بعدما سجل هدفين في اللقاء الماضي ليقود اليوفي للفوز، حيث يأمل اليوم بالانتفاضه ومحاولة الانقضاض على الخصم والاعتماد على البرتغالي رونالدو لمساعده كتيبة البيانكونيري لاقتناص النقاط الثلاث من أنياب ميلان والعودة إلى الديار مرفوع الرأس.