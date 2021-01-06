مشاهدة .. رابط بث مباشر مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو اليوم الأربعاء 6-1-2021 في الدوري الإسباني

ياسر رشاد - القاهرة - يواجه برشلونة أتلتيك بلباو مساء الأربعاء مع فرصة للانتقال إلى المركز الثالث في جدول الدوري الإسباني، في هذه الأثناء ، يتوجه أتليتيك إلى المباراة في ملعب سان ماميس بمدير جديد استبدل جيزكا جاريتانو بمارسلينو.

يجلس خلف أتلتيكو مدريد بفارق 10 نقاط بعد أن لعب مباراة أكثر من المتصدر ، سيرغب رونالد كومان في التأكد من المركز الثالث قبل التفكير في أهداف أخرى.

ومع ذلك ، فإن وضع سلسلة متتالية من ست مباريات بدون هزيمة قد أعطى الهولندي أسبابًا للتفاؤل للنصف الثاني من الموسم.

يلا شوت بث مباشر مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو مشاهدة الماتش ((من هنا))

يلا شوت بث مباشر مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو مشاهدة الماتش ((من هنا))

يلا شوت بث مباشر مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو مشاهدة الماتش ((من هنا))

الأداء بعيد عن المستوى المتوقع في كامب نو ، لكن كومان كان سيشعر ببعض الرضا من الشباك النظيفة التي سجلت خلال فوز 1-0 على ويسكا متذيل الترتيب يوم الأحد.

على الرغم من الانتقادات المتعلقة بهجومه ، فإن برشلونة لديه أفضل سجل مشترك في القسم ، حيث سجل نفس عدد المرات التي لعب فيها ريال مدريد مباراة واحدة أقل.

في حين أن هناك ثغرة أمنية بشأن العمالقة الكتالونيين في هذه المرحلة من الفترة الانتقالية الخاصة بهم ، فقد يتطلب الأمر تحسنًا من ليونيل ميسي فقط لإحداث فرق كبير في سباق

اللقب.

على الرغم من تعرض جاريتانو مدرب أتلتيك لضغوط لعدة أسابيع ، إلا أن الفوز على إلتشي في نهاية الأسبوع بدا وكأنه خطوة في الاتجاه الصحيح.

ومع ذلك ، تم اتخاذ القرار باستبدال جاريتانو بمدرب فالنسيا السابق مارسيلينو ، الذي توقف عن العمل منذ سبتمبر 2019.

يعتبر وصول مارسيلينو إلى حد ما بمثابة انقلاب لأتلتيك بعد مستواه اللامبالي في الدوري الإسباني ، لكنه يدرك أن سمعته لن تكون ذات أهمية تذكر إذا لم يستطع مساعدة لاعبيه في إيجاد بعض الاتساق.

على الجانب الإيجابي ، تم جمع سبع نقاط الآن من أربع مباريات ، وربما يصل اللاعب البالغ من العمر 55 عامًا إلى سان ماميس في الوقت المناسب.

التشكيلة المحتملة لأتلتيك بلباو:

سيمون. كابا ، نونيز ، مارتينيز ، بيرشيش ؛ بيرنغوير ، فيسغا ، غارسيا ، مونياين ؛ وليامز ، فيليبر

التشكيلة الأساسية المحتملة لبرشلونة:

تير شتيجن ديست ، أروجو ، لينجليت ، ألبا ؛ بيدرو ، بيانيتش ، دي يونغ ؛ ميسي ، جريزمان ، ديمبيلي