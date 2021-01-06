سانت إتيان يضحي بنجومه من أجل التعاقد مع مصطفى محمد

ياسر رشاد - القاهرة - اهتم نادي سانت إتيان الفرنسي في الفترة الأخيرة بالتعاقد مع اللاعب المصرى مصطفى محمد، نجم ومهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك.

أفادت تقارير صحفية فرنسية، نشرت مساء اليوم الأربعاء، أن فريق سانت إتيان

الفرنسي مازل مصممًا على إتمام صفقة ضم مصطفى محمد لاعب الزمالك المصرى، حتى الآن، إلا أن الأبيض متمسك بمبلغ 7 ملايين يورو، لبيع اللاعب.

أضافت التقارير أن سانت إتيان سيضطر للتضحية بنجميه وهبي الخزرى ورياض بودبو، من أجل إتمام صفقة المهاجم المصرى مصطفى محمد، في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

يذكر أنه تداولت في فترة الأخيرة أخبار كثيرة عن إتمام صفقة انتقال مصطفى محمد لاعب الزمالك الحالي، إلى نادي سانت إتيان الفرنسي.