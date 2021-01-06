حالات كورونا اليوم | ثلاث اصابات جديد قبل ديربي مانشستر !

قال مانشستر سيتي اليوم الأربعاء إن نتائج فحوص كورونا للحارس البديل سكوت كارسون ولاعب الوسط كول بالمر وعضو بطاقم الفريق ظهرت ايجابية قبل ساعات من مواجهة مانشستر يونايتد في قبل نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة.

وانضم الثلاثي إلى القائمة المتزايدة للمصابين بالعدوى داخل النادي حيث أفتقد مانشستر سيتي ستة لاعبين بسبب الفيروس خلال فوزه 3-1 على تشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز مطلع الأسبوع.

وأوضح مان سيتي في بيان أن المصابين سيخضعون لفترة عزل وفقًا لبروتوكولات الدوري الانجليزي الممتاز والحكومة البريطانية.

وتأجلت مباراة سيتي ضد إيفرتون الأسبوع الماضي بسبب تعدد الحالات الإيجابية كما عانت أندية مانشستر يونايتد وشيفيلد يونايتد وفولهام من انتشار الفيروس بصفوفها.

وأعلن الدوري الانجليزي الممتاز أمس الثلاثاء تسجيل 40 حالة إصابة جديدة بكورونا وهو أعلى معدل إصابة في أسبوع واحد هذا الموسم وذلك بعد جولتين من الفحوصات الأسبوع الماضي.