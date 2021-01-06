بث مباشر | مشاهدة مباراة الصفاقسي ومولودية الجزائر في دوري ابطال افريقيا (انتهت)

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة الصفاقسي التونسي ومولودية الجزائر في إحدى مباريات اليوم الاربعاء 6-1-2021 في إياب الدور الثاني من دوري ابطال افريقيا.

ينقل بث مباشر مباراة “الصفاقسي ومولودية الجزائر” على قناة الوطنية التونسية 2، بصوت المعلق “حافظ بن عامر”.

وتقام مواجهة الصفاقسي ومولودية الجزائر على ملعب الطيب المهيري، وينطلق البث المباشر في تمام الساعة 14:00 بتوقيت جرينتش، 16:00 بتوقيت مصر، 17:00 بتوقيت السعودية.

انتهت مباراة الذهاب بين الصفاقسي ومولودية الجزائر بفوز الفريق الجزائري بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت يوم 28 ديسمبر 2020، على ملعب 5 جويلية بمدينة الشراقة.

يتطلع صاحب الأرض “الصفاقسي” إلى نقل تفوقه على المستوى المحلي إلى القاري بتعويض هزيمة لقاء الذهاب من أجل الصعود إلى دور المجموعات من دوري ابطال افريقيا لأول مرة بعد غياب طويل وبالتحديد منذ 2014.

ويمر نادي الصفاقسي بفترة جيدة في الدوري التونسي، إذ يحتل المركز الثاني برصيد 10 نقاط، وبفارق ثلاث نقاط عن المتصدر “الترجي” مع مباراة مؤجلة امام “الأولمبي الباجي”.

على الجانب الآخر، يملك نادي “مولودية الجزائر” مصير تأهله إلى دور المجموعات بيده بعدما حقق المراد في الذهاب بإنتصاره بهدفين نظيفين؛ واستعاد الفريق خدمات الثنائي “ميلود ربيعي وعبد الرحمن بورديم” بعد تعافيهم من الإصابة.

فيما سيفتقد مولودية الجزائر خدمات نجمه “عبد المؤمن جابو” للإصابة، بالإضافة إلى غياب لاعب الوسط الإيفواري “ديموندي إيسلا”، الذي يتواجد خارج الجزائر لتسوية أوراق إدارية، والمهاجم “مهدي بن علجية” لأسباب فنية.

الصفاقسي 1-0 مولودية الجزائر

???? ملعب الطيب لمهيري (صفاقس)

???? دوري أبطال أفريقيا 2021/2020 (إياب دور الـ 32)

انتهت

45+3 ” ⚽️ ???? فراس شواط يسجل هدف الصفاقسي الأول من ركلة جزاء

انتهت بتأهل مولودية الجزائر إلى دور المجموعات بفارق هدف، بعد أن فاز في الذهاب 2/صفر.

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