قطر | لوران بلان يطالب إدارة الريان بتعاقدات جديدة في سوق الانتقالات الشتوية

أكد لوران بلان مدرب الفريق الأول بنادي الريان القطري أن الفريق سيواجه منافسًا قويًا يتطلع للقب الدوري ويمتلك لاعبين جيدين، وذلك في مباراته أمام الغرافة المقررة غدًا الخميس في المرحلة الثالثة عشر من دوري نجوم قطر.

وشدد بلان على أن الريان عليه تقديم عمل كبير من صناعة الفرص وتسجيل الأهداف حتى يخرج بنتيجة إيجابية من المباراة.

وقال مدرب الريان في المؤتمر الصحفي الذي عقد للحديث عن مواجهة الغرافة :”أرى أن المواجهة معقدة، وفريقنا دائمًا يبحث عن الفوز، وحاليا نحتاج إلى تطور سريع، لذلك أتمنى أن نتعاقد مع لاعبين جدد لتدعيم الفريق.”

وتابع :”لدينا ثلاثة لاعبين مصابين، كما أنه لا توجد إمكانية لتغيير بعض اللاعبين في بعض المراكز نظرًا لعدم وجود حلول كثيرة، في المباراة السابقة أمام السيلية، قدم الفريق أداء دفاعيًا قويًا، خاصة بعد تسجيل المنافس الهدف الأول نتيجة خطأ، وجاء الثاني من ركلة جزاء مما عقد الأمور وأصبح من الصعب تسجيل ثلاثة أهداف للفوز، وقد رأيت أن بعض اللاعبين قد افتقدوا للتركيز ولم يكن لديهم القدرة على التحكم في المباراة.”

ومن جانبه، قال محمد علاء لاعب الريان :”ستكون مباراة صعبة على الفريقين، وأعتقد أنها ستكون ممتعة للجماهير وأتمنى أن تخرج النتيجة لصالحنا، نحن نمر بمرحلة صعبة أتمنى أن نتخطاها مع المدرب الجديد وخبرته الكبيرة، وأتوقع أن نكون قادرين على العودة السريعة، مواجهة الغرافة لها طابع خاص واللاعبون جاهزون لها.”