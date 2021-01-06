السوق السعودي | الهلال يتجه نحو الاستغناء النهائي عن عمر خربين

ذكر تقرير إخباري اليوم الأربعاء أن إدارة نادي الهلال السعودي تتجه للاستغناء عن خدمات السوري عمر خربين مهاجم الفريق الأول.

وذكرت صحيفة “الرياضية” السعودية أن مصادر خاصة كشفت لها أن إدارة الهلال لا تنوي تقديم أي عرض للسوري عمر خربين لإبقائه في صفوف الفريق بعد أن دخل الفترة الحرة التي تتيح له الانتقال دون العودة لناديه.

وأوضحت المصادر ذاتها، أن إدارة النادي تدرس إمكانية مخالصة المهاجم السوري، حيث يرى الجهاز الفني بقيادة الروماني رازفان لوشيسكو عدم حاجة الفريق لتمديد عقده.

وأضافت أن الإدارة تؤيد الجهاز الفني في رأيه، وتنتظر وصول عروض لشراء المدة المتبقية من عقد اللاعب، أو التوصل إلى اتفاق معه على إنهاء عقده بالتراضي، ومنحه المخالصة بعد دراسة الموضوع.

وأشارت الصحيفة إلى أن هناك أنباء عن تلقي عمر خربين عروض من أندية محلية وخليجية.