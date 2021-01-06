فينالدوم ما بين التضحية بليفربول ومرافقة ميسي في برشلونة!

كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن تمسك نجم ليفربول، جورجينيو فينالدوم بحلم بالانتقال إلى برشلونة الإسباني في الصيف المقبل.

وكان فينالدوم ضمن خطة تعاقدات برشلونة خلال الميركاتو الصيفي الماضي، إلا أن الأزمة المالية التي يعاني منها النادي الكتالوني بفعل جائحة فيروس كورونا، حالت دون إتمام الصفقة.

ويرتبط النجم الهولندي بعقد مع ليفربول حتى نهاية الموسم الحالي 2020/21، حيث يحق له بموجب قانون بوسمان التفاوض مع أي نادِ آخر، بدءًا من يناير الجاري، بسبب دخوله في آخر ستة أشهر من عقده مع الريدز.

وذكرت صحيفة “إل موندو ديبورتيفو” الكتالونية، أن رغم التوقعات التي كانت تشير إلى اقتراب فينالدوم من التوقيع على عقد جديد مع ليفربول، بعد فشل انتقاله إلى برشلونة في الميركاتو الصيفي الماضي، إلا أن لاعب الوسط الهولندي يرفض تمديد تعاقده حاليًا مع الريدز، على أمل الانتقال إلى البلوجرانا في الصيف المقبل كلاعب حر.

ويتمسك المدير الفني لليفربول، يورجن كلوب باستمرار فينالدوم، لأنه يعد قطعة أساسية في تشكيلة الريدز، ولكن ما يبدو الآن أن اللاعب البالغ من العمر 30 عامًا له رأي آخر.

جدير بالذكر أن جورجينيو فينالدوم انضم إلى ليفربول في يوليو 2016، قادمًا من صفوف نيوكاسل يونايتد نظير 25 مليون جنيه إسترليني، وشارك مع الريدز منذ انضمامه في 210 مباراة، تمكن خلالها من تسجيل 20 هدفًا، وتقديم 16 تمريرة حاسمة.

كما حقق النجم الهولندي مع ليفربول: بطولة دوري أوروبا موسم 2018/19، كأس السوبر الأوروبي 2019، كأس العالم للأندية عام 2020، ولقب الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2019/20.