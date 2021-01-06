فيديو يوتيوب | شاهد اهداف الترجي والاهلي بنغازي في دوري ابطال افريقيا

يقدم لكم موقع الخليج 365 فيديو يوتيوب اهداف مباراة الترجي التونسي والاهلي بنغازي الليبي في إحدى مباريات اليوم الاربعاء 6-1-2021 في إياب الدور الثاني من دوري ابطال افريقيا.
ينقل بث مباشر مباراة “الترجي والاهلي بنغازي” على قناة الوطنية التونسية 1، بصوت المعلق “سامي بوعزيز”.
وتقام مواجهة الترجي والاهلي بنغازي على الملعب الاولمبي حمادي العقربي “رادس”، وينطلق البث المباشر في تمام الساعة 14:00 بتوقيت جرينتش، 16:00 بتوقيت مصر، 17:00 بتوقيت السعودية.
انتهى لقاء الذهاب بين الترجي والاهلي بنغازي بالتعادل السلبي (0-0) في المباراة التي أقيمت يوم 23 ديسمبر 2020، على ملعب “بتروسبورت” بالعاصمة المصرية “القاهرة”، وذلك بسبب حرمان الأندية الليبية من خوض اي مباراة داخل أراضيها بسبب الظروف التي تمر بها البلاد.
يدخل الترجي مباراة اليوم بمعنويات عالية بعدما فاز في كلاسيكو الدوري التونسي على “النجم” نهاية الأسبوع الماضي لينفرد بصدارة جدول الترتيب، وسيسعى اليوم إلى الفوز على الاهلي بنغازي بأي نتيجة من أجل الصعود إلى دور المجموعات من دوري ابطال افريقيا.
واستعاد الترجي خدمات “محمد علي بن رمضان، خليل شمام وعبد الرؤوف بن غيث” بعد انتهاء عقوبة الإيقاف التي فرضت عليهم في أعقاب احداث مباراة ربع النهائي امام “الزمالك” في الموسم الماضي، فيما يغيب “خليل شمام” لعدم الجاهزية البدنية.
في المقابل، يدخل نادي الاهلي بنغازي المباراة دون مهاجمه الإيفواري المنضم حديثًا من صفوف الترجي “إبراهيما أوتارا” بسبب الإصابة، ويتطلع الفريق الليبي إلى خطف بطاقة التأهل من قلب تونس ولما لا فمع غياب الجماهير وتعادله سلبًا في مباراة الذهاب أصبحت فرص الفريقين متساوية.
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هدف تقدم الترجي “غيلان الشعلالي” من ركلة جزاء
هدف تعادل الاهلي 1-1
هدف الترجي الثاني 2-1
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