بث مباشر | مشاهدة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي في كأس الرابطة الانجليزية “يلا شوت”

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة “مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي” في إحدى مباريات اليوم الاربعاء 6-1-2021 في نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية.

ينقل بث مباشر مباراة “مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي” على قناة بين سبورت 1، بصوت المعلق الرياضي الجزائري “حفيظ دراجي”، كما ينقل على قناة سكاي سبورتس فوتبول البريطانية.

وتقام مواجهة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي على ملعب “أولد ترافورد” بإدارة من الحكم الانجليزي “مارتين أتكينسون”، وينطلق البث المباشر في تمام الساعة 19:45 بتوقيت جرينتش، 21:45 بتوقيت مصر، 22:45 بتوقيت السعودية.

يتطلع نادي “مانشستر يونايتد” لإستغلال توهجه في الفترة الأخيرة من أجل إنهاء نحس الدور نصف النهائي حيث غادر من هذا الدور في بطولة كأس الرابطة الانجليزية الموسم الماضي على يد “مانشستر سيتي”، كما تم إقصاءه ايضًا من “كأس الاتحاد الانجليزي” من نصف النهائي على يد “تشيلسي”.

وكانت آخر مرة توج فيها مانشستر يونايتد بكأس الرابطة الانجليزية في موسم 2016/2017، بفضل هدف النجم السويدي “زلاتان إبراهيموفيتش” في الدقائق الأخيرة امام “ساوثامبتون” في المباراة التي أنتهت بنتيجة (3-2)، حيث كان يتولى تدريب الفريق حينها “جوزيه مورينيو”.

في المقابل يمتلك مانشستر سيتي دافع آخر مختلف، حيث يسعى لإقصاء مانشستر يونايتد لثاني مرة على التوالي لمواصلة المنافسة على تحقيق الكأس للمرة الرابعة على التوالي والثامنة في تاريخه من أجل معادلة رقم ليفربول القياسي في كأس الرابطة الانجليزية.

ولم يخسر فريق مانشستر سيتي أي مباراة خارج أرضه في كأس الرابطة الانجليزية منذ أكتوبر 2016، وكانت هذه الخسارة على يد مانشستر يونايتد بنتيجة (1-0).

ويتفوق مانشستر يونايتد على مانشستر سيتي في المواجهات المباشرة بين الفريقين في جميع المسابقات والتي بلغت 184 مباراة، حيث فاز الشياطين الحمر في 76 لقاء، فيما كان النصر حليف السيتيزينس 54 مرة، بينما سيطر التعادل على 53 مواجهة.

وفي كأس الرابطة الانجليزية تواجه مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي في 8 مباريات منذ عام 1881، وانتصر اليونايتد في 5، وفاز السيتي في 3.

اضغط هنا لمشاهدة بث مباشر يلا شوت مباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي اليوم

..