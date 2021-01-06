ماذا قال مورينيو بعد ترشح توتنهام إلى نهائي كأس الرابطة؟

أبدى البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق توتنهام سعادته بالفوز على برينتفورد 2 / صفر والتأهل إلى نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، لكنه طالب لاعبيه بعدم الانشغال في الوقت الحالي بالنهائي والتركيز على المنافسات المقبلة للفريق.

وتغلب توتنهام على برينتفورد مساء أمس الثلاثاء بثنائية نظيفة سجلها موسى سيسوكو وهيونج مين سون ليتأهل إلى النهائي، حيث يلتقي الفائز في المواجهة الأخرى بالدور قبل النهائي المقررة مساء اليوم الأربعاء بين مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي حامل اللقب.

وسيتنافس توتنهام على لقبه الخامس في كأس الرابطة خلال المباراة النهائية المقررة على ملعب ويمبلي في 25 أبريل المقبل، ولا تزال الأمال قائمة فيما يتعلق بإمكانية الحضور الجماهيري، لكن الأمر يتوقف على الإجراءات الوقائية المتبعة في ظل أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد.

وقال مورينيو عقب مباراة أمس :”ربما سيكون استاد ويمبلي خاليًا. لكننى سعيد للغاية (بالتأهل).”

وأضاف :”لقد حسمنا مشاركتنا في هذا النهائي بعد ثلاثة أشهر، لكن علينا نسيانه الآن، والتركيز على ما هو قادم.”

وتابع :”أمامنا كاس الاتحاد الإنجليزي والدوري الإنجليزي الممتاز والدوري الأوروبي. وعندما يحين وقته (نهائي كأس الرابطة) علينا أن نكون مستعدين لخوضه والمنافسة على اللقب.”