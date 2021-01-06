سوق الانتقالات | برشلونة يعير ألينيا إلى أحد أندية الدوري الاسباني

أرسل نادي برشلونة رسميًا لاعبه “كارليس ألينيا” إلى خيتافي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

وأصدر برشلونة بيانًا عبر موقعه الرسمي، أعلن خلاله توصله لاتفاق لإعارة ألينيا حتى نهاية الموسم، على أن يتكفل خيتافي بدفع راتبه خلال فترة الإعارة.

وشارك اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا، في خمس مباريات فقط مع برشلونة هذا الموسم، بينهم مبارتين في الدوري الإسباني ومباراة بدوري أبطال أوروبا، وخاض الشاب الإسباني إجمالي 43 مباراة بقميص البلوجرانا، سجل خلالها ثلاثة أهداف.

وظهر ألينيا لأول مرة مع برشلونة في كأس ملك إسبانيا خلال موسم 2016/17، وذلك بعد تألقه في أكاديمية الشباب “لاماسيا“، فيما أصبح لاعبًا في الفريق الأول رسميًا بموسم 2018/19.

وأُعير ألينيا في يناير الماضي أيضًا إلى ريال بيتيس، وشارك مع الفريق الأندلسي في 19 مباراة وسجل هدفًا وحيدًا.

وكان “راديو كتالونيا” قد أكد أمس أن برشلونة يرغب في التخلص من لاعبين آخرين خلال الميركاتو الشتوي الجاري؛ على رأسهم البرازيلي “ماتيوس فرنانديز” والإسباني “جونيور فيربو”، لتوفير بعض المال، خاصة أن النادي الكتالوني يعاني من أزمة اقتصادية كتبعات لجائحة فيروس كورونا.