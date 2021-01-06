راموس يصدم رئيس ريال مدريد من أجل مزاملة ميسي في باريس

أفادت تقارير صحفية إسبانية أن قائد ومدافع ريال مدريد الإسباني، سيرخيو راموس رفض عرض من رئيس النادي الملكي، فلورنتينو بيريز لتجديد عقده، وأخبره أن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي يريد التعاقد معه ومع أسطورة برشلونة، ليونيل ميسي في الميركاتو الصيفي المقبل لتكوين “فريق خارق”.

وينتهي عقد ميسي وراموس الصيف المقبل، ويحق لهما منذ بدء يناير الجاري في التفاوض مع أي نادِ، بسبب دخولهما في آخر ستة أشهر من عقدهما الحالي مع برشلونة وريال مدريد.

ورغم ثقة المدير الفني لريال مدريد، زين الدين زيدان، في أن راموس سيستمر مع الملكي، إلا أن التقارير الصحفية الواردة من إسبانيا، أكدت أن اللاعب البالغ من العمر 34 عامًا يفكر بجدية في مستقبله، ولن يقدم تنازلات مادية للنادي، بعد تلقيه عرضين من مانشستر سيتي الإنجليزي وباريس سان جيرمان الفرنسي.

وكشفت تقارير إعلامية إسبانية، أن قائد منتخب إسبانيا تحدث في ديسمبر الماضي مع رئيس النادي الملكي، فلورنتينو بيريز حول العرض المقدم له من باريس سان جيرمان، وذلك قبل تعادل ريال مدريد (1-1) مع إلتشي في الدوري الإسباني.

ووفقًا لتلك التقارير، قال راموس لبيريز: “أنا لا أقبل العرض الذي قدمته لي، ومن الآن فصاعدًا سأستمع إلى العروض. لقد أخبرني شخص ما في باريس سان جيرمان: أنهم سيشكلون فريقًا رائعًا معي ومع ميسي“.

وأكدت صحيفة الصن البريطانية التي نقلت حوار بيريز وراموس، أن المدرب الجديد لباريس سان جيرمان، ماوريسيو بوتشيتينو يتطلع إلى إقناع الثنائي: الفرنسي كيليان مبابي والبرازيلي نيمار من خلال إبرام صفقات جديدة، خاصة وأن الثاني أهم مفاتيح إقناع ميسي بالقدوم إلى ملعب حديقة الأمراء.

فيما ربطت تقارير صحفية أخرى، ميسي وراموس أيضًا بالانتقال إلى مانشستر سيتي الإنجليزي، الذي دخل في مفاوضات لضم النجم الأرجنتيني خلال الميركاتو الصيفي الماضي، لكن الشرط الجزائي الضخم الذي لم يتنازل عنه برشلونة والبالغ 700 مليون يورو حال دون إتمام الصفقة.