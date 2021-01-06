بث مباشر | مشاهدة مباراة النجم والمقاولون العرب في كأس الكونفدرالية الأفريقية

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة النجم الساحلي التونسي والمقاولون العرب المصري في إحدى مباريات اليوم الاربعاء 6-1-2021 في إياب دور 32 الأول من كأس الكونفدرالية الأفريقية “كأس الاتحاد الأفريقي”.

ينقل بث مباشر مباراة “النجم الساحلي والمقاولون العرب” على قناة الوطنية التونسية 1، بصوت المعلق الرياضي التونسي “توفيق الخذيري”.

وتقام مواجهة النجم الساحلي والمقاولون العرب الملعب الأولمبي بسوسة، وينطلق البث المباشر في تمام الساعة 17:00 بتوقيت جرينتش، 19:00 بتوقيت مصر، 20:00 بتوقيت السعودية.

انتهت مواجهة الذهاب بين النجم والمقاولون العرب بالتعادل السلبي (0-0)، في المباراة التي أقيمت يوم 22 ديسمبر 2020، على ملعب “المقاولون العرب”.

يتطلع صاحب الأرض “النجم الساحلي” لتعويض خيبته على المستوى المحلي بخسارته الكلاسيكو أمام “الترجي”، بتحقيق الفوز اليوم على المقاولون العرب لمواصلة مشواره في البطولة القارية “كأس الكونفدرالية”.

ويحتاج نادي النجم الفوز بأي نتيجة لخطف بطاقة العبور إلى دور 32 المكرر، وإذا نجح المقاولون العرب في فرض التعادل الإيجابي على ليتوال سيتأهل هو إلى الدور الموالي، اما في حالة تعادلهم سلبًا سيحتكم الفريقين إلى ركلات الترجيح لتحديد المتأهل.

ويغيب المدير الفني لنادي المقاولون العرب “عماد النحاس” ومساعده “علاء عبدالغني” عن مواجهة اليوم بسبب إصابتهم بفيروس كورونا، وسيقود الفريق من على دكة البدلاء ثلاثي أعضاء الجهاز الفني “رامي ربيع، رامي عادل وأحمد زهران”.

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