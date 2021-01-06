رد إيجابي من نجم بايرن ميونخ “كومان” على أنباء انتقاله إلى مانشستر يونايتد

علق نجم بايرن ميونخ الألماني، كينجسلي كومان على الأخبار التي ربطته بالانتقال إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي.

واعترف كومان بأن التكهنات بشأن مستقبله منحته “ثقة إضافية”، حيث حقق النجم الفرنسي بداية مثمرة في الموسم الحالي مع بايرن ميونخ؛ بتسجيل خمسة أهداف و تقديم تسع تمريرات حاسمة في 15 مباراة بجميع البطولات.

وتناول اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا التكهنات الأخيرة حول مستقبله، بعد زعمه بأن ارتباطه بالانتقال إلى مانشستر يونايتد منحه ثقة إضافية على أرض الملعب.

ولطالما كان كومان هدفًا لليونايتد، في ظل سعيهم لتدعيم مركز الجناح، بينما يقال أيضًا أن النجم الفرنسي يخضع للمراقبة من قبل الغريم المحلي، مانشستر سيتي، وذلك بحسب ما كشفت صحيفة الميرور البريطانية.

ويتمتع كومان بسجل رائع في عدد الفوز ببطولات الدوري المحلية، حيث حقق تسعة ألقاب متتالية عبر فتراته مع باريس سان جيرمان الفرنسي، يوفنتوس الإيطالي، وبايرن ميونخ الألماني.

وسجل جناح بايرن ميونخ المتألق هدف الفوز في نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي 2019/20، وواصل تألقه بشكل ملفت هذا الموسم؛ بتسجيل خمسة أهداف وتقديم تسع تمريرات حاسمة في 15 مباراة بمختلف المسابقات.

واعترف لاعب يوفنتوس السابق، بأن أخبار الانتقالات الأخيرة حفزته على الظهور بشكل جيد، لكنه أكد أنه مرتبط حاليًا بعقد لمدة موسمين ونصف مع بايرن ميونخ.

وقال كومان في تصريحات لصحيفة بيلد الألمانية: “معرفة أن الفرق الجيدة مهتمة بي أمر جيد، إنه يمنحني ثقة إضافية”.

وأضاف: “لكن لدي عقد هنا حتى عام 2023، أفكر فقط في بايرن ميونيخ. كل شيء جيد، أنا سعيد”.

وتابع: “كان لدي شعور بأنه سيتم استخدامي بشكل أقل [بسبب وصول ليروي ساني]. أبلغ 24 عامًا، وهذا عمر يجب أن ألعب فيه باستمرار! لحسن الحظ، لم يحدث ما كنت أخشاه”.

واستبعد رئيس نادي بايرن ميونخ، كارل هاينز رومينيجه في ديسمبر الماضي، رحيل كومان عن النادي الألماني، مما زاد من ثقة النجم الفرنسي في نفسه.

جدير بالذكر أن كينجسلي كومان انضم إلى بايرن ميونخ في أغسطس 2015 لمدة موسمين على سبيل الإعارة من يوفنتوس الإيطالي نظير سبعة ملايين يورو، وانتقل الجناح الفرنسي بصفة نهائية للعملاق البافاري في يوليو 2017 مقابل 21 مليون يورو.