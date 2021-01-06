جوارديولا: دي بروينه لا يريد التمديد لمانشستر سيتي؟ أنا متفائل

أعرب المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي، بيب جوارديولا عن ثقته باستمرار نجم الفريق، كيفين دي بروين، رغم التقارير التي أشارت إلى توقف المفاوضات بشأن تجديد عقده.

وينتهي عقد النجم البلجيكي مع مانشستر سيتي في يونيو 2023، إلا ان النادي الإنجليزي قدم له عرضًا، من أجل تمديد عقده لفترة أطول.

وأثيرت مزاعم بأن اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا، لم يستحسن العرض المقدم من قبل النادي، كونه لم يحصل على الزيادة المنتظرة على راتبه، والذي يبلغ 280 الف جنيه إسترليني أسبوعيًا وفقًا لصحيفة الميرور البريطانية.

وبحسب الصحيفة البريطانية، فإن ممثلي مانشستر سيتي عرضوا على دي بروين حوالي 300 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا، لكن النجم البلجيكي وممثليه يريدون المزيد.

ورغم ذلك، يبدو جوارديولا واثقًا من تجديد عقد أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي 2019/20.

وقال المدرب الإسباني على هامش المؤتمر الصحفي المقرر لمواجهة مانشستر يونايتد مساء اليوم في نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية (كاراباو): “أنا متأكد جدًا أنه سيبقى، ولكن في الوقت ذاته علينا أن نحترم سير الامور”.

وأضاف: “لا أعلم ماذا يحصل لأنني لم أتحدث مع تشيكي [بيجرستاين] (المدير الرياضي لمانشستر سيتي). ولكن كيفين [دي بروين] يعلم كم نقدّره، ليس فقط كلاعب ولكن كشخص أيضًا”.

وأكمل: “إنه مهم جدًا للنادي. لست قلقًا. ولكن في نهاية المطاف هذا قراره”.

جدير بالذكر أن كيفين دي بروين انضم إلى مانشستر سيتي في أغسطس 2015، قادمًا من صفوف فولفسبورج الألماني نظير 76 مليون يورو، وشارك مع السكاي البلوز في 240 مباراة بمختلف البطولات، تمكن خلالها من تسجيل 60 هدفًا، وتقديم 101 تمريرة حاسمة.

وحقق لاعب تشيلسي السابق مع مانشستر سيتي لقب الدوري الإنجليزي مرتين، كأس الاتحاد الإنجليزي مرة، كأس الرابطة الإنجليزية أربع مرات، ودرع الاتحاد الإنجليزي مرة واحدة أيضًا.