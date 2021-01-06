سولشاير عن تصريحات كلوب: نعم حصلنا على ركلات جزاء أكثر منهم

رد المدير الفني لمانشستر يونايتد الإنجليزي، أولي جونار سولشاير، على التصريحات التي أدلى بها نظيره في ليفربول، يورجن كلوب عقب المباراة التي خسرها الريدز أمام ساوثهامبتون (0-1) مساء أول أمس الإثنين، ضمن مباريات الجولة السابعة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وهاجم المدير الفني لليفربول، يورجن كلوب حكم المباراة؛ لعدم احتسابه ركلة جزاء لصالح لاعب فريقه، جورجينيو فينالدوم بعد اصطدام الكرة التي سددها النجم الهولندي بيد مدافع ساوثهامبتون “جاك ستيفنز”.

وتعجب كلوب من عدم حصول فريقه على ركلة جزاء، مشيرًا إلى أن مانشستر يونايتد حصل على ركلات جزاء أكثر مما حصل عليه منذ توليه مهمة تدريب ليفربول.

حيث قال المدرب الألماني في تصريحات عقب المباراة: “كانت لدينا رؤية جيدة لما حدث، استدرت إلى الحكم الرابع وسألته عما إذا كان سيتم التحقق من الواقعة، أخبرني إنهم تحققوا من الأمر بالفعل ولا توجد ركلة جزاء”.

وأضاف: “مانشستر يونايتد حصل على ركلات جزاء في عامين أكثر مني خلال خمس سنوات ونصف هنا في ليفربول، لكن ليس لدينا أعذار لهذه الليلة”.

من جانبه رد سولشاير في تصريحات نشرتها صحيفة الميرور البريطانية، قائلًا: “هذا صحيح! إنها حقيقة أننا حصلنا على ركلات جزاء أكثر منهم، لكنني لا أعرف عدد الركلات التي سددناها”.

وأضاف: “أنا لا أحسب عدد ركلات الجزاء التي حصلوا عليها، لذلك إذا كانوا يريدون قضاء بعض الوقت في القلق بشأن حدوث خطأ في منطقة الجزاء، فأنا لا أفعل ذلك”.

وتابع: “لا يمكنني التحدث نيابة عن المدربين الآخرين، لماذا يقولون أشياء مثل هذه”.

وأكمل: “شعرت أنها نجحت العام الماضي في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، عندما تحدث فرانك [لامبارد] عن ذلك، وكان لنا ركلة جزاء لم نحصل عليها، لذلك ربما تكون طريقة للتأثير والضغط على الحكم”.

ويستضيف اليونايتد غريمه المحلي مانشستر سيتي الليلة في نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية (كاراباو)، مع ثقة سولشاير في قدرة لاعبيه على التأهل إلى النهائي.

حيث قال المدرب النرويجي عن مواجهة مانشستر سيتي: “لقد تطورنا كثيرًا في الاثني عشر شهرًا الماضية، منذ آخر نصف نهائي في كأس كاراباو”.

وأضاف: “لكن الأمر لا يتعلق فقط بتعلم الفوز في نصف النهائي، لقد اكتسبنا أيضًا الحق في الشعور بأنه يمكننا الذهاب بعيدًا”.