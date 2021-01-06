بيولي يخالف إبراهيموفيتش ويؤكد غياب النجم السويدي عن قمة ميلان يوفنتوس

حسم المدير الفني لإيه سي ميلان الإيطالي، ستيفانو بيولي موقف نجم الفريق زلاتان إبراهيموفيتش من المشاركة في مواجهة يوفنتوس مساء غدًا الأربعاء، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من الدوري الإيطالي.

ونشر إبراهيموفيتش عبر وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قصيرًا يؤكد فيه اقتراب تعافيه من الإصابة، لكن بيولي نفى ذلك، وأشار إلى أن النجم السويدي يتحسن ولكن بدون تعافي كامل، حيث أكد على عدم جاهزيته الكاملة بعد للعودة.

وكان اللاعب البالغ من العمر 39 عامًا، قد تعرض لإصابة خلال فوز الميلان (3-1) على نابولي، في المباراة التي جمعتهما ضمن فعاليات الجولة الثامنة من الدوري الإيطالي، نوفمبر الماضي.

وقال بيولي في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مواجهة يوفنتوس: “لقد عاتبت إبراهيموفيتش بسبب مقطع الفيديو الذي نشره، لأنه أثار التفاؤل لدى الجماهير باحتمالية لحاقه بالمباراة”.

وأضاف المدرب الإيطالي: “إنه بحالة جيدة، ويواصل برنامجه بشكل جيد، لكنه لن يتواجد معنا غدًا في المباراة”.

وعن مواجهة البيانكونيري المرتقبة، قال: “يوفنتوس بدأ مسارًا جديدًا، بالتالي بعض الأخطاء تحدث، ومع ذلك نحن نتحدث عن فريق قوي للغاية”.

وأضاف: “إنهم منظمون للغاية في الملعب، ويشكلون صعوبة على منافسيهم في الكثير من المواقف”.

وأكد بيولي أن مباراة يوفنتوس لن تغير هدف فريقه، الساعي دائمًا نحو الفوز، مشيرًا إلى أنها مواجهة تاريخية ينتظرها عشاق الفريقين دائمًا، ورغم ذلك، قال: “نحن في الجولة السادسة عشر، إنها مباراة مهمة ولكنها ليست حاسمة في صراع اللقب، يوفنتوس يؤدي جيدًا مثلنا”.

وتابع: “لقد حصدنا 17 نقطة هذا الموسم أكثر مما حصلنا عليه العام الماضي في مثل تلك المرحلة، لكن لا يمكننا الحديث عن مباراة حاسمة بعد 15 جولة فقط”.

واختتم: “إذا ذهبنا إلى المباراة ونحن نفكر في التعادل فهذا أسهل طريق للخسارة، نحن نستعد للفوز وسأكون سعيد إذا قدّم اللاعبون أفضل ما لديهم على أرض الملعب”.

ولا يزال ميلان يتربع على صدارة الدوري الإيطالي برصيد 37 نقطة، من خمسة عشر مباراة؛ حقق خلالها 11 فوز وأربعة تعادلات، ولم يتلق خلالها أي خسارة حتى الآن.

بينما يعيش يوفنتوس حالة من التذبذب، ويحتل حاليًا المركز السادس برصيد 27 نقطة، من أربعة عشرة مباراة؛ حقق خلالها سبعة انتصارات وستة تعادلات وهزيمة واحدة.