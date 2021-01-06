بث مباشر | مشاهدة مباراة الوداد والملعب المالي في دوري ابطال افريقيا

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة الوداد المغربي والملعب المالي في إحدى مباريات اليوم الاربعاء 6-1-2021 في إياب الدور الثاني من دوري ابطال افريقيا.

ينقل بث مباشر مباراة “الوداد والملعب المالي” على قناة المغربية الرياضية، بصوت المعلق “عادل المسعودي”.

وتقام مواجهة الوداد والملعب المالي على ملعب محمد الخامس، وبإدارة من الحكم المصري “أمين عمر”، وينطلق البث المباشر في تمام الساعة 16:00 بتوقيت جرينتش، 18:00 بتوقيت مصر، 19:00 بتوقيت السعودية.

انتهت مباراة الذهاب بين الوداد والملعب المالي بفوز الأخير بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت يوم 23 ديسمبر 2020، على ملعب 26 مارس بمدينة باماكو.

يدخل صاحب الأرض “الوداد” المباراة وعينه على تسجيل هدف مبكر لمعادلة نتيجة الذهاب قبل ان تتصعب عليه الأمور كما حدث امام مواطنه “الرجاء” الذي ودع البطولة بعد خسارته امام تونغيث السنغالي بركلات الترجيح.

ويخشى نادي الوداد سوء أرضية ملعب محمد الخامس التي تسببت بشكل كبير في الإطاحة بنادي الرجاء بعدما هطلت عليها الأمطار ما تسبب في “برك مائية” حرمت النسور من فرض سيطرتهم على مجريات اللقاء.

وأرسل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف”، لجنة فنية ظهر اليوم إلى ملعب محمد الخامس للوقوف على مدى جاهزيته لإستقبال مباراة الوداد والملعب المالي، والتي أقرت إقامة اللقاء في موعده المحدد باستثناء هطول أمطار جديدة حيث سيتغير الوضع حينها لتتأجل المواجهة لموعدٍ آخر.

في المقابل، لن يتنازل نادي الملعب المالي بسهولة عن الفرصة الذهبية التي يمتلكها الآن، إذ يحتاج إلى التعادل بأي نتيجة من أجل العبور إلى دور المجموعات.

اضغط هنا لمشاهدة بث مباشر مباراة الوداد والملعب المالي اليوم

..