الامارات | إطلاق اسم «محمد بن راشد» على الجولة المقبلة لكأس الخليج العربي

شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق اسم «محمد بن راشد» على الجولة المقبلة لكأس الخليج العربي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت رابطة المحترفين الإماراتية أن الجولة المقبلة من ذهاب الدور ربع النهائي لكأس الخليج العربي لكرة القدم، ستتشرف بحمل اسم «محمد بن راشد»، وذلك احتفاءً بمرور 15 عاماً على تولى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رئاسة حكومة الدولة.

وقالت الرابطة في بيان اليوم الأربعاء: «إن المباريات الأربعة في ذهاب كأس الخليج العربي، ستشهد وضع صورة لسموه على شاشات الملاعب احتفاءً بمرور 15 عاماً على هذه المناسبة الغالية، مصحوبة بواحدة من أبرز عباراته: (يقول ما يفعل ويفعل ما يقول)، التي جسدها سموه على أرض الواقع بإنجازات لا حصر لها حققت نقلة كبيرة على مدار السنوات التي ترأس فيها حكومة الدولة، ونجحت برؤية سموه من استثمار الكفاءات والجهود الوطنية من أجل حاضر حافل بالتطور والإبداع ومستقبل أكثر إشراقاً نحو المزيد من الابتكار في جميع المجالات ومنها الرياضة بشكل عام وكرة القدم على وجه التحديد».

أبوظبي - الإمارات اليوم

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