الامارات | رئيس الأهلي المصري يزور مجلس دبي الرياضي.. تعاون مشترك ومبادرات مستقبلية

شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الأهلي المصري يزور مجلس دبي الرياضي.. تعاون مشترك ومبادرات مستقبلية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استقبل سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي سعادة محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي المصري وذلك بمقر المجلس في حي دبي للتصميم بحضور ناصر أمان آل رحمة مساعد الأمين العام للمجلس.

وفي مستهل اللقاء هنأ حارب النادي الأهلي المصري لفوزهم بجائزة "دبي جلوب سوكر" كأفضل ناد حقق إنجازات على مستوى الشرق الأوسط، وكذلك لتنافسه بقوة في فئة نادي القرن التي ذهب لقبها إلى نادي ريال مدريد، كما أكد حارب للخطيب أن تجربة نادي الأهلي المصري تعد من أهم التجارب الاحترافية الناجحة التي نفتخر بها على المستوى العربي بفضل الإرث الكبير للنادي والعمل المؤسسي المميز وجهود أبناء النادي بداية من رئيس النادي وصولا إلى اللاعبين والعاملين في الأجهزة الفنية والإدارية، ولذلك فقد فاز النادي بالعديد من الألقاب المحلية والقارية والجوائز وفي مقدمتها جائزة أفضل فريق عربي في الدورة الخامسة لجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي عام 2013 وجائزة "دبي جلوب سوكر" في عام 2020 وكلاهما بدبي.

وتقدم الخطيب بالشكر إلى دولة الإمارات قيادة وشعبا على المحبة والترابط الأخوي بين الإمارات ومصر، وكذلك على المشاعر الفياضة والتقدير للرياضة المصرية عموما وللنادي الأهلي خصوصا، وفوز النادي بالعديد من ألقاب البطولات والجوائز على أرض دولة الإمارات، وقال "دولة الإمارات وجه خير علينا، ونحب زيارتها دائما واللعب هنا أو لقاء الأخوة والأصدقاء"، كما عبر عن شكره لحفاوة الاستقبال ولقاء المسؤولين عن الرياضة.



وتم في اللقاء بحث سبل التعاون بين مجلس دبي الرياضي والنادي الأهلي وأية مبادرات مستقبلية في مجال تعزيز العلاقات الأخوية بين الشعبين الشقيقين من خلال الرياضة.

واصطحب أمين عام مجلس دبي الرياضي رئيس النادي الأهلي في جولة داخل أروقة المجلس للتعرف على إدارات وأقسام المجلس الذي يتولى إدارة وتطوير القطاع الرياضي والتخطيط مع الأندية المنضوية تحت مظلته ومنظمي الفعاليات الرياضية لتنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة وجعل دولة الإمارات عموما ودبي خصوصا في صدارة المدن العالمية التي يكون الرياضة فيها أسوب حياة يومية، كما أبدى الخطيب اعجابه بتصاميم ميداليات البطولات والفعاليات الرياضية التي تحمل كل منها قصة للحدث وللمكان.

كما زار الخطيب برفقة حارب مقر "جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي" حيث استمتع لشرح من ناصر أمان آل رحمة مدير الجائزة وعبد الله الحمادي مدير القسم الإداري في الجائزة عن العمل الذي يتم إنجازه استعدادا للدورة 11 من الجائزة، وتعريفا عن أقسام ولجان الجائزة الأكبر من حيث قيمة جوائزها وتعدد فئاتها.

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