شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات إضافية لـ «أوباما» و«الونش» فى الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خاض الثنائي يوسف إبراهيم «أوباما» ومحمود حمدي «الونش» لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات إضافية بعد انتهاء مران الفريق الجماعي الذي أقيم اليوم الأربعاء، على استاد عبداللطيف أبورجيلة.

ويسعى الثنائي إلى زيادة معدلات اللياقة البدنية والوصول لأعلى فورمة قبل مواجهة طلائع الجيش بالدوري الممتاز.

ومن جانبه حرص مدحت عبدالهادي مدرب الزمالك، على عقد جلسة سريعة مع يوسف أوباما بعد انتهاء المران من أجل مطالبته بالتركيز مع الفريق في الفترة المقبلة.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة طلائع الجيش المقرر لها يوم السبت المقبل الموافق 9 يناير، ضمن منافسات الجولة السادسة للدوري الممتاز.