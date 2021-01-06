شكرا لقرائتكم خبر عن دعوة إنجليزية لإيقاف النشاط الكروى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد ديفيد بوتوملى، الرئيس التنفيذى لروتشديل، المنافس في دورى الدرجة الثالثة الإنجليزى، أن إيقاف مسابقات دورى المحترفين مؤقتا أمر حتمى، نظرا لارتفاع حالات كوفيد-19 في البلاد.

وأدى تفشى فيروس كورونا إلى تأجيل أكثر من 50 مباراة هذا الموسم، ويعتقد بوتوملى أن رابطة الدورى الإنجليزى–التى تدير مسابقات الدرجات الأدنى من الدورى الممتاز–يجب أن تتخذ إجراءات.

وتأجلت 34 مباراة في المجمل في دورى الدرجة الثالثة، ومن بينها آخر مباراتين لروتشديل. وأعلن رئيس الوزراء البريطانى، بوريس جونسون، عزلا عاما جديدا بسبب فيروس كورونا، لكن المسابقات الرياضية ستستمر.

وأبلغ بوتوملى هيئة الإذاعة البريطانية (بى.بى.سى): «قد نحصل على عطلة بالتأكيد لمدة شهر حتى يبدأ العامة في الحصول على اللقاح».

وأضاف «(إيقاف الدورى) أمر حتمى، تم إبلاغ المستشفيات في كافة أنحاء المملكة المتحدة بأنها تواجه ارتفاعا ضخما في الحالات، ولذلك من نحن لنزيد من صعوبة هذا الموقف؟» ولدى المملكة المتحدة أكثر من 2.71 مليون حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، فضلا عن 75 ألف وفاة.