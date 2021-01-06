شكرا لقرائتكم خبر عن «شوارتزمان»: أتمنى عدم اعتزال «فيدرر» التنس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدى لاعب التنس الأرجنينى دييجو سباستيان شوارتزمان رضاه عما حققه من نتائج إيجابية، خلال الموسم الماضى، مؤكدًا رغبته فى تحقيق المزيد من الإنجازات هذا العام.

وقال شوارتزمان، فى تصريحات صحفية: «من الصعب القول بأن الموسم الماضى هو الأفضل. لقد كانت سنة صعبة على الأرجنتين والعالم بأسره بسبب فيروس كورونا».

وتابع: «قدمت مستوى رائعًا، وتمكنت من دخول قائمة أفضل 10 لاعبين على مستوى العالم، ووصلت لأكثر من نهائى. الأمر الوحيد الذى أفتقده هو الفوز بالألقاب».

وأضاف صاحب الـ28 عامًا: «أرغب فى الحفاظ على المستوى الذى ظهرت به خلال آخر عامين. لا يمكن أن يكون سقف طموحى الفوز بالبطولات الكبرى، لكن أود البقاء فى قائمة أفضل 10 لاعبين فى العالم، والوصول إلى نهائيات الجولة العالمية مرة أخرى».

وشدد على أن «اعتزال فيدرر سيكون خسارة كبيرة لعالم التنس. واجهته 4 مرات ولم أتمكن من الفوز عليه. أتمنى أن تتاح لى الفرصة لهزيمته. آمل ألا يعتزل أبدًا».

على جانب آخر، قال لاعب التنس الأسترالى المعتزل تود وودبريدج إن نتائج النجم السويسرى روجر فيدرر فى 2021 هى التى ستحدد موعد انتهاء مسيرته فى الملاعب وليس العمر.

ويتوقع وودبريدج أن يتمكن فيدرر، الذى حصد 20 لقبا كبيرا حتى الآن، من الفوز بلقب ويمبلدون مرة أخرى قبل الاعتزال.

وفى الأسبوع الماضى، قال فيدرر إنه لن يشارك فى أستراليا المفتوحة لأول مرة، منذ ما يزيد عن عقدين كاملين، بسبب مشكلات تتعلق باللياقة بعد خضوعه لعمليتين جراحيتين فى الركبة فى 2020. وقال وودبريدج، فى تصريحات تليفزيونية هذا الأسبوع: «أى لاعب بحجمه عندما تتراجع انتصاراته يبدأ فى التساؤل عن أسباب تراجع المستوى».

وأضاف: «مستوى الجاذبية فى التنافس يتراجع عن مستواه المعهود عند البدء فى التفكير بالقيام بأمور أخرى فى الحياة».

ولم يشارك فيدرر (39 عاما) فى أى مباراة رسمية منذ هزيمته فى قبل نهائى أستراليا المفتوحة العام الماضى، واتضح أن المشاركة فى العام الحالى لن تكون سهلة بالنسبة له، بعد الإصابة التى أبعدته طويلا عن الملاعب، وبعد حجر صحى لمدة 14 يوما.

وآخر مرة غاب فيها فيدرر عن أستراليا المفتوحة كانت فى 1999 بعد هزيمته فى الأدوار التأهيلية.

ويعتقد لاعب التنس السويسرى المعتزل، إيف أليجيرو، شريك فيدرر السابق فى الزوجى، إن قرار الغياب عن أستراليا المفتوحة هو قرار منطقى.