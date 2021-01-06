شكرا لقرائتكم خبر عن بوكيتينو يعلن قائمة باريس سان جيرمان فى أول مباراة له أمام سانت إيتيان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني لباريس سان جيرمان قائمة اللاعبين التي سيخوض بها مباراة سانت إيتيان، اليوم الأربعاء، في الجولة 18 من الدوري الفرنسي.

وتضم القائمة كل من بيكر، داجبا، ديالو، دي ماريا، دراكسلر، فاديجا، جايي، هيريرا، كين، كيرير، لوتيليه، ماركينيوس، مبابي، إدوارد ميتشو، نافاس، بيمبيلي، ريكو، قيس رويز، سارابيا، فيراتي، وتشافي سيمونز، وانضم للقائمة لأول مرة ميتشو، وكذلك تشافي القادم من أكاديمية برشلونة.

في المقابل يغيب تسعة لاعبين لإصابات مختلفة، وهم فلورينزي، بيرنات، إيكاردي، نيمار، كيمبيمبي، كورزاوا، باريديس، رافينيا ودانيلو.

وتولى بوكيتينو مهمة تدريب سان جيرمان، خلفا للمقال توماس توخيل.