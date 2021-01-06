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بوكيتينو يعلن قائمة باريس سان جيرمان فى أول مباراة له أمام سانت إيتيان

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وائل عباس 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني لباريس سان جيرمان قائمة اللاعبين التي سيخوض بها مباراة سانت إيتيان، اليوم الأربعاء، في الجولة 18 من الدوري الفرنسي.

وتضم القائمة كل من بيكر، داجبا، ديالو، دي ماريا، دراكسلر، فاديجا، جايي، هيريرا، كين، كيرير، لوتيليه، ماركينيوس، مبابي، إدوارد ميتشو، نافاس، بيمبيلي، ريكو، قيس رويز، سارابيا، فيراتي، وتشافي سيمونز، وانضم للقائمة لأول مرة ميتشو، وكذلك تشافي القادم من أكاديمية .

في المقابل يغيب تسعة لاعبين لإصابات مختلفة، وهم فلورينزي، بيرنات، إيكاردي، ، كيمبيمبي، كورزاوا، باريديس، رافينيا ودانيلو.

وتولى بوكيتينو مهمة تدريب سان جيرمان، خلفا للمقال توماس توخيل.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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