شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات بتأجيل مباراة ريال مدريد وأوساسونا بسبب الطقس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الأربعاء، عن احتمال تأجيل مواجهة أوساسونا وضيفه ريال مدريد، المقررة السبت المقبل، ضمن الجولة الـ18 لليجا.

وقالت تقارير إعلامية إسبانية، ان هناك قلقا بشأن إمكانية إقامة المباراة في موعدها، بسبب توقعات خبراء الأرصاد بتساقط الثلوج، يومي الجمعة والسبت المقبلين.

وأوضحت التقارير أن المسؤولين في أوساسونا، يرون بالفعل أنه سيكون هناك صعوبة في إقامة المباراة، إذا سقطت الثلوج بالصورة المتوقعة، لكنهم لن يسيروا خلف التوقعات، حتى لا يتفاجأون بإقامة اللقاء في موعده، ورغم أن هناك أجهزة ومعدات، لديها القدرة على القيام بكل ما هو ممكن، من أجل إقامة المباراة في موعدها، إلا أن مسؤولي أوساسونا واثقون من صعوبة ذلك، إذا صدقت توقعات خبراء الأرصاد.