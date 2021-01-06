شكرا لقرائتكم خبر عن تطورات جديدة فى قضية اتهام «رونالدو» باغتصاب فتاة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طرأت تطورات جديدة على قضية اتهام البرتغالى كريستيانو رونالدو، نجم نادى يوفنتوس الإيطالى، بالتورط فى اغتصاب عارضة أزياء، حيث وجهت كاثرين مايورجا، عارضة الأزياء الأمريكية، اتهاما للنجم رونالدو باغتصابها فى غرفته بأحد فنادق لاس فيجاس عام 2009.

ووفقاً لصحيفة «ذا صن»، البريطانية، فإن رونالدو أصبح غير مطالب بالذهاب إلى المحكمة فى الولايات المتحدة الأمريكية، والإدلاء بشهادة جديدة فى القضية ضد مايورجا، مشيرة إلى أن النجم البرتغالى كان يسعى لذلك منذ فترة.

وأكدت الصحيفة أن سبب هذا التغيير أنه من سيفصل فى القضية هو مُحكم وليس هيئة محلفين، لذلك فإن رونالدو غير مضطر للتواجد فى المحكمة.

وزعمت مايورجا أنها حصلت على 290 ألف إسترلينى من رونالدو، ووقعت معه اتفاقًا لعدم إفشاء ما حدث، وعدم ملاحقته، ولكنها عادت وأكدت أنها كانت غير مدركة عقليًا فى ذلك الوقت، وطلبت تعويضات قدرها 165 ألف إسترلينى فى الدعوى الجديدة.