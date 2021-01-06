شكرا لقرائتكم خبر عن ليفربول يستهدف التعاقد مع «ديميرال» لتعويض غياب فان دايك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكدت صحيفة «ميرور»، الإنجليزية، رغبة نادى ليفربول في التعاقد مع مريح ديميرال، مدافع فريق يوفنتوس الإيطالى خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ووفقاً للصحيفة، فإن ليفربول دخل سباق التوقيع مع المدافع التركى صاحب الـ 22 عاما في فترة الانتقالات الشتوية الجارية، وبحسب التقرير فإن يوفنتوس قد يوافق على رحيل ديميرال مقابل 45 مليون جنيه إسترلينى.

ويغيب فيرجيل فان دايك وجو جوميز، مدافعا ليفربول، حتى نهاية الموسم بسبب الإصابة، مما دفع يورجن كلوب إلى الاعتماد على فابينيو وجوردان هندرسون في مركز قلب الدفاع.

وسيجد ليفربول الإنجليزى منافسة شرسة من توتنهام، الذي يرغب في الفوز بخدمات اللاعب.

يذكر أن ديميرال كان قد أصيب بقطع في الرباط الصليبى في الموسم الماضى، وهو ما أثر على عدد مشاركته، فلم يلعب سوى 17 مباراة فقط مع يوفنتوس.