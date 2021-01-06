شكرا لقرائتكم خبر عن «برشلونة» يرفض بيع «جريزمان» فى الميركاتو الشتوى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ذكرت صحيفة «سبورت»، الكتالونية، أن برشلونة الإسبانى لا يفكر في بيع النجم الفرنسى أنطوان جريزمان، مهاجم البارسا، في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ويرتبط الفرنسى أنطوان جريزمان بعقد مع برشلونة يمتد حتى يونيو 2024، ومنذ قدومه من أتلتيكو مدريد لم يتأقلم على طريقة لعب الفريق الكتالونى.

ووفقًا للصحيفة، فإن مسؤولى برشلونة لا يفكرون في بيع أنطوان جريزمان في انتقالات يناير، رغم تواضع مستوى النجم الفرنسى منذ قدومه من أتلتيكو مدريد في انتقالات صيف 2019.

وأضافت الصحيفة أن مسؤولى برشلونة يتمسكون بموقفهم في الرهان على النجم الفرنسى أنطوان جريزمان، حيث أبدوا ثقتهم في تألق اللاعب خلال الفترة القادمة مع البلوجرانا.

وأكملت أن الإبقاء على الفرنسى أنطوان جريزمان بمقاعد بدلاء برشلونة في مباراة هويسكا، رغبة من المدير الفنى كومان من أجل يلعب ليونيل ميسى كمهاجم وهمى وجناح آخر يمنحه بعض المساحات في الهجوم.