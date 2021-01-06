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سيراميكا يجرى تحليل «رابيد تيست» قبل مواجهة الأهلى

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وائل عباس 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خضع لاعبو الفريق الكروى الأول بنادي سيراميكا، والجهاز الفني والطبي والإداري، لتحليل «رابيد تيست»، صباح اليوم الأربعاء، داخل ملعب 30 يونيو بالدفاع الجوي، استعدادا لمواجهة الأهلي في الدوري الممتاز.

ويخضع لاعبى الفرق في الدورى المصرى لإجراء تحليل رابيد تيست للكشف المبكر عن إصابات فيروس ، قبل المباريات في مسابقة الدوري الممتاز بـ 48 ساعة.

ويستعد فريق سيراميكا لمواجهة الأهلي في السابعة والنصف مساء الجمعة المقبل، على ملعب استاد السويس الجديد، ضمن مباريات الجولة السادسة من بطولة الدوري الممتاز، ويحتل سيراميكا المركز الخامس في جدول الترتيب برصيد سبع نقاط.

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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