شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يجرى تحليل «رابيد تيست» قبل مواجهة الأهلى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خضع لاعبو الفريق الكروى الأول بنادي سيراميكا، والجهاز الفني والطبي والإداري، لتحليل «رابيد تيست»، صباح اليوم الأربعاء، داخل ملعب 30 يونيو بالدفاع الجوي، استعدادا لمواجهة الأهلي في الدوري الممتاز.

ويخضع لاعبى الفرق في الدورى المصرى لإجراء تحليل رابيد تيست للكشف المبكر عن إصابات فيروس كورونا، قبل المباريات في مسابقة الدوري الممتاز بـ 48 ساعة.

ويستعد فريق سيراميكا لمواجهة الأهلي في السابعة والنصف مساء الجمعة المقبل، على ملعب استاد السويس الجديد، ضمن مباريات الجولة السادسة من بطولة الدوري الممتاز، ويحتل سيراميكا المركز الخامس في جدول الترتيب برصيد سبع نقاط.