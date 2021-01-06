شكرا لقرائتكم خبر عن «ناينجولان» يُهاجم «كونتى» بسبب 8 دقائق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف البلجيكى رادجا ناينجولان، لاعب إنتر المعار إلى كاليارى، عن موقف شعر فيه بالخذلان من جانب أنطونيو كونتى، المدير الفنى لنيراتزورى.

وقال ناينجولان، في تصريحات لصحيفة كوريرى ديلو سبورت، الإيطالية: «كنت أعمل مع مدرب رائع في إنتر، لكننى شعرت بالأذى منه عندما منحنى 8 دقائق فقط للمشاركة في مباراة، ثم حملنى مسؤولية كل شىء».

وأضاف: «ماذا يمكننى أن أفعل في 8 دقائق؟. لم أدخل في جدل حينها، ولا أفعل ذلك الآن، لكن هذا ما حدث».

وتابع: «أنا بصحة جيدة. لم أترك أي تدريب مع إنتر، ولم أتأخر أبدا ولو لدقيقة واحدة».

وواصل: «الهجوم على زانيولو بسبب منشور؟ أرى أنه يمر بما عانيت منه. لقد دفعت ثمن هذا الأمر من قبل. كنت مخطئا، ولم يكن علىَّ أن أشرب، لكن من الذي لا يخطئ في الحياة».

وأكمل: «أرى نفسى في زانيولو الآن، فقد تصيدوا أخطائى أيضا عبر وسائل التواصل الاجتماعى. من السهل الوقوع في فخ، لكن التجاهل أفضل طريقة لمواجهة الانتقادات».