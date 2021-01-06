شكرا لقرائتكم خبر عن بيليه يرفض الاعتراف بكسر رونالدو لرقمه التاريخي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رفض الأسطورة البرازيلية بيليه، الاعتراف بأن البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس، تخطى رقمه الخاص بعدد الأهداف المسجلة في المباريات الرسمية.

وسجل رونالدو هدفين في فوز يوفنتوس على أودينيزي، بنتيجة 4-1، ضمن مباريات الجولة الـ 15 للكالتشيو، ورفع رونالدو رصيده إلى 758 هدفا في المباريات الرسمية، متقدمًا على بيليه الذي سجل 757 هدفا.

ولا يتفوق على رونالدو حاليا سوى التشيكي جوزيف بيكان، الذي يعد أفضل هداف في تاريخ كرة القدم برصيد 759 هدفا، مما يعني أن الأسطورة البرتغالية يحتاج لتسجيل هدفين فقط لاحتلال عرش كرة القدم.

ومع ذلك، يبدو أن بيليه يصر على أن رونالدو لم يتخط رقمه بعد ويتمسك باحتساب كل الأهداف التي سجلها سواء رسميا أو وديا، وأنه أفضل هداف في تاريخ كرة القدم.

وقام بيليه بتحديث سيرته الذاتية عبر حسابه الرسمي على «إنستجرام»، بإضافة عبارة: «أفضل هداف في كل العصور برصيد 1283 هدفا».

وتتضمن هذه الحصيلة الأهداف التي سجلها بيليه خلال المباريات الودية.