شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات تأهيلية لثلاثي الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خاض الثلاثي محمود عبدالرحيم «جنش» ومصطفى فتحي ومحمود علاء، لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات تأهيلية في صالة الجيمانزيوم على هامش المران الجماعي للفريق المقام حاليا على استاد عبداللطيف أبورجيلة.

ويعاني «جنش» من إصابة في العضلة الضامة ومازال يؤدي تدريباته التأهيلية استعدادا للعودة للتدريبات الجماعية للفريق في الفترة المقبلة، بينما عاد محمود علاء للمشاركة في تدريبات الفريق بعد ظهور نتيجة المسحة الطبية الثانية التأكيدية للكشف عن فيروس كورونا والتى جاءت سلبية.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة طلائع الجيش المقرر لها يوم السبت المقبل الموافق 9 يناير، ضمن منافسات الجولة السادسة للدوري الممتاز.