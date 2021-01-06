شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تعافيه من كورونا.. برنامج تأهيلي لعودة «عبدالسلام» لمران الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خضع محمد عبدالسلام مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لتدريبات تأهيلية على هامش المران الجماعي على استاد عبداللطيف أبورجيلة، وذلك بعد تعافيه من الإصابة بفيروس كورونا.

وقرر الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بالفريق الأول، مشاركة عبدالسلام في التدريبات بعد سلبية المسحة الطبية التأكيدية التي خضع لها اللاعب للكشف عن فيروس كورونا.

جدير بالذكر أن محمد عبدالسلام تعرض للإصابة بفيروس كورونا قبيل مباراة بيراميدز في بطولة الدوري الممتاز.

يذكر أن الفريق افتتح مشواره في بطولة الدوري بالفوز على المقاولون العرب بهدفين دون رد، ثم تعادل مع بيراميدز إيجابيا بهدف لمثله، وبعدها فاز على سموحة بهدفين دون رد، ثم فاز على إنبي بهدفين لهدف.