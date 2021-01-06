شكرا لقرائتكم خبر عن باتشيكو يجتمع مع طبيب الزمالك للاطمئنان على المصابين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقد البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق، على هامش المران الجماعي على استاد عبداللطيف أبورجيلة.

وقام باتشيكو بالاطمئنان على كل اللاعبين من الناحية الطبية وجاهزيتهم لخوض التدريبات، كما تحدث مع طبيب الزمالك على حالة اللاعبين المصابين وموعد المشاركة في التدريبات الجماعية للفريق.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة طلائع الجيش المقرر لها يوم السبت المقبل الموافق 9 يناير، ضمن منافسات الجولة السادسة للدوري الممتاز.

يذكر أن الفريق افتتح مشواره في بطولة الدوري بالفوز على المقاولون العرب بهدفين دون رد، ثم تعادل مع بيراميدز إيجابيا بهدف لمثله، وبعدها فاز على سموحة بهدفين دون رد، ثم فاز على إنبي بهدفين لهدف.