شكرا لقرائتكم خبر عن الفردان نائباً للرئيس والحاج رئيساً لـ«التنفيذي» والمطوع أميناً عاماً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: مسعد عبد الوهاب

وزع اتحاد كرة السلة حقائبه الإدارية في الاجتماع الأول لمجلس الإدارة الجديد للدورة الإدارية 2020-2024، الذي عقد في فندق إنتركونتيننتال فيستيفال سيتي دبي برئاسة اللواء «م» إسماعيل القرقاوي رئيس الاتحاد، وبحضور أعضاء المجلس، وتم خلاله توزيع الحقائب الإدارية على الأعضاء، حيث احتفظ عبداللطيف الفردان بمنصب نائب الرئيس، علاوة على رئاسة لجنة المنتخبات، كما أسندت رئاسة المكتب التنفيذي إلى محمد عبدالله الحاج علاوة على منصبي رئيس اللجنة الفنية والمدير المالي، واحتفظ سالم راشد المطوع بمنصب الأمين العام.

ووزعت باقي المناصب كما يلي: منصور أحمد الهاشمي «أميناً عاماً مساعداً»، وميثاء مصبح بن ضاوي «رئيسة لجنة السلة النسائية»، وفريد محمد نور القيواني «رئيساً للجنة الإعلام»، والتحول الرقمي، وحمدان سعيد الزعابي رئيساً للجنة شؤون اللاعبين والأندية، وعلي حسن الحجي الأميري، رئيساً للجنة العمليات والمتابعة.

كما أسندت لخالد راشد الهنائي «رئاسة رابطة كرة السلة 3×3».

وتم تعيين 4 لجان محايدة من خارج الاتحاد برئاسة كل من: داود التميمي للجنة شؤون الحكام، وحسين البلوشي للجنة شؤون التحكيم، ووليد بني حماد للجنة الانضباط بالاتحاد، وبدر الحمادي للجنة الاستئناف.

