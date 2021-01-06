شكرا لقرائتكم خبر عن ميلان يعلن إصابة ريبيتش وكرونيتش بكورونا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة - الخليج

أعلن نادي ميلان الإيطالي إصابة الثنائي أنتي ريبيتش ورادي كرونيتش بفيروس كوفيد-19 قبل مباراة القمة ضد يوفنتوس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم الأربعاء.

وخضع اللاعبان لمسحتين طبيتين يوم الثلاثاء عقب مشاركتهما في فوز ميلان 2-0 على بنيفنتو يوم الأحد في الدوري قبل استضافة بطل إيطاليا اليوم.

وقال النادي في بيان: "سيبقى اللاعبان في العزل المنزلي، ولم تظهر عليهما أي أعراض وأبلغنا السلطات الصحية على الفور".

وأضاف: "خضع كل أعضاء الفريق لفحوص جديدة اليوم وظهرت النتائج سلبية".

ويفتقد ميلان؛ متصدر الدوري بسجل يخلو من الهزائم؛ جهود لاعب الوسط الموقوف ساندرو تونالي، والمصابين زلاتان إبراهيموفيتش وإسماعيل بناصر وأليكسيس سايليميكرز وماتيو جابيا.

ويغيب عن يوفنتوس الظهيران خوان كوادرادو وأليكس ساندرو بسبب الفيروس؛ عندما يسعى فريق المدرب أندريا بيرلو لتقليص فارق عشر نقاط مع ميلان.