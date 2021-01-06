«الشارقة لرياضة المرأة» و«أرادَ» يتفقان على دعم البطولات الرياضية

وقعت مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة اتفاقية تعاون مع شركة أرادَ للتطوير العقاري بهدف توسيع قاعدة الشركاء وتحقيق رسالة واستراتيجيات الطرفين فيما يتعلق بالمسؤولية المجتمعية، وتعزيز مكانة الشارقة كمركز رئيسي لرياضة المرأة تجاه رعاية البطولات الرياضية التي تنظمها المؤسسة.

وتهدف الاتفاقية إلى وضع إطار عام يحدد آليات التعاون ويعزز من العمل الثنائي في المجالات ذات الاهتمام المشترك التي يمكن أن تحقق تعاوناً مثمراً في المجالات الرياضية المختلفة، كما تعكس الاتفاقية حرص مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة على توطيد سبل التعاون المشترك مع مختلف الجهات الرسمية والخاصة بما يسهم في ترسيخ مكانة إمارة الشارقة باعتبارها منصة رئيسية لرياضة المرأة وبيئة محفزة تفعل دور الأسرة وتشجعها على المشاركة في الفعاليات والبطولات الرياضية.

وأعرب الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي رئيس مجلس إدارة أرادَ عن سعادته بهذه الاتفاقية وبالشراكة مع مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة والتي باتت لها بصمات واضحة في مجال تمكين المرأة وتشجيعها على ممارسة الرياضة على مستوى المنطقة.

وقال إن هذا التعاون يؤكد مجدداً مدى حرصنا في أرادَ على توثيق علاقاتنا بمؤسسات المجتمع المدني من أجل تعزيز الترابط بين الناس ومجتمعاتهم المحلية. ولا شك في أن هذه الشراكة الجديدة سوف تسهم في تمكين المزيد من النساء للمشاركة في باقة متنوعة من الفعاليات والأنشطة الرياضية ضمن مرافق الجادة ومختلف أرجاء إمارة الشارقة.

من جانبها أكدت ندى عسكر النقبي مدير عام مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة أهمية الاتفاقية البناءة كونها تؤسس لشراكة استراتيجية متبادلة بين المؤسسة وشركة أراد للتطوير انسجاماً مع رؤى وتوجيهات قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة بتفعيل وتوثيق الشراكات الاستراتيجية الفاعلة من أجل خدمة رياضة المرأة.

وأوضحت أن الاتفاقية تهدف إلى تعزيز مشاركة أسر المجتمع الإماراتي في الفعاليات الرياضية وترسيخ ثقافة ممارسة الرياضة واتخاذها نهجاً حياتياً إضافة إلى استضافة الفعاليات والبطولات بما يتسق مع أهداف المؤسسة ويحقق رسالتها كوجهة رياضية للمرأة في الإمارة ويرتقي بالرياضة النسوية وصولاً إلى منصات التتويج على الصعيدين الإقليمي والعالمي.

واعتبرت النقبي أن اتفاقيات الشراكة والتعاون التي تبرمها المؤسسة تمثل جسراً يعزز رياضة المرأة في الإمارة ويرتقي بالخدمات والإجراءات الفنية والتنظيمية لمختلف الفعاليات والبطولات التي تنظمها المؤسسة، لافتة إلى مساعي المؤسسة نحو توسيع نطاق الشراكات الاستراتيجية مع الجهات الفاعلة في القطاع الحكومي والخاص بما ينسجم مع الأهداف الرامية إلى توفير قاعدة من الدعم والتمكين ونشر الثقافة الرياضية بين الفتيات والنساء بهدف تنمية قدراتهن ومهاراتهن لتحقيق المزيد من التفوق والتقدم بما يعود بالنفع على الواقع الرياضي النسوي في الدولة.

وكانت مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة أبرمت حزمة من اتفاقيات التعاون المشترك ومذكرات التفاهم مع العديد من الجهات الرسمية والخاصة على الأصعدة المحلية والإقليمية والعالمية بغية توسيع إطار الرقعة الجغرافية للمساعي الهادفة إلى تعزيز رياضة المرأة وتطوير الخدمات والأدوات التي تسهم في إنجاح مختلف البطولات والفعاليات الرياضية التي تنظمها.