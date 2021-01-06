شكرا لقرائتكم خبر عن جودو الإمارات يشارك في ماسترز الدوحة استعداداً لأولمبياد طوكيو والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يصل المنتخب الوطني الأول للجودو إلى العاصمة القطرية الدوحة بعد غد الجمعة، قادماً من رومانيا عقب معسكره الختامي الذي أقامه استعداداً للمشاركة في بطولة الدوحة للماسترز، التي تنطلق يوم الجمعة المقبل بصالة مجمع لوسيل للخدمات المتعددة.

وتمثل جراند سلام الدوحة أولى بطولات الاتحاد الدولي للجودو لعام 2021، وستشهد مشاركة 400 لاعب ولاعبة من 69 دولة، من بينهم 6 منتخبات عربية هي الإمارات، ومصر، والجزائر، والمغرب، وتونس، وقطر مستضيفة الحدث.

واطمأن محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد المصارعة والجودو في اتصال هاتفي مع البعثة، عقب معسكر رومانيا على جاهزية الثنائي فيكتور الذي يشارك في وزن تحت 73 كجم، وإيفان في وزن تحت 100 كجم، لخوض منافسات بطولة الدوحة جراند سلام.

وأكد أن بطولة ماسترز الدوحة تأتي ضمن أجندة الاتحاد الدولي، وتضم أفضل 16 لاعباً من المصنفين الأوائل عالمياً في كل وزن، وهي ضمن الجولات المؤهلة لأولمبياد طوكيو.