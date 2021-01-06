بطولة ايطاليا: كورونا يحرم ميلان من ريبيتش وكرونيتش في القمة امام يوفنتوس

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ميلانو: أعلن نادي ميلان متصدر الدوري الايطالي لكرة القدم الأربعاء عن إصابة مهاجمه الكرواتي أنتي ريبيتش ولاعب الوسط البوسني رادي كرونيتش بفيروس كورونا المستجد، ما سيحرمهما من المشاركة مساء اليوم في المباراة المرتقبة ضد يوفنتوس في قمة المرحلة السادسة عشرة.

وقال ميلان في بيان "جاءت نتيجتا أنتي ريبيتش ورادي كرونيتش إيجابية للفحصين اللذين خضعا لهما أمس (الثلاثاء) قبل المباراة أمام يوفنتوس".

وأضاف أن "اللاعبين اللذين لا يعانيان من أي عوارض بقيا في العزل الذاتي في المنزل حيث خضعا لفحص آخر اليوم (الأربعاء). كما خضع جميع أعضاء الفريق لفحوصات إضافية جاءت كلها سلبية".

وسيفتقد يوفنتوس أيضاً لجهود الكولومبي خوان كوادرادو والبرازيلي أليكس ساندرو بعد إصابتهما بالفيروس في وقت سابق من الأسبوع.

ويشكل غياب ريبيتش وكرونيتش المتألقين نكسة للمدرب ستيفانو بيولي الذي يعاني من غيابات مهمة أبرزها لنجمه السويدي المصاب زلاتان إبراهيموفيتش ولاعب الوسط ساندرو تونالي الموقوف.

ويتقدم ميلان، الفريق الوحيد الذي لم يخسر في "سيري أ" هذا الموسم، بفارق نقطة عن جاره وغريمه إنتر الثاني، فيما يتخلف يوفنتوس بطل المواسم التسعة الماضية عنه بعشر نقاط في المركز الخامس لكنه لعب مباراة أقل.