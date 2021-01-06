شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل جديد لقضية شعار نادى القرن من الأهلى ضد الزمالك لـ4 فبراير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت المحكمة الاقتصادية، اليوم الأربعاء تأجيل قضية شعار نادي القرن المرفوعة من النادي الأهلي ضد نظيره الزمالك إلى يوم الرابع من فبراير المقبل، لحين تحقيق مطالب هيئة المحكمة من الطرفين قبل الفصل فى الأمر.

ويعد تأجيل اليوم هو الثانى للقضية، حيث كان محددا لها فى البداية يوم الثالث من يناير الجارى، وتأجلت لسبب إداري وفقا لمنطوق القرار بسبب ظروف عدم وجود القاضي المختص.

وجاء قرار التأجيل اليوم من جانب المحكمة الاقتصادية بسبب مطالب هيئة المحكمة من الطرفين قبل الفصل فى القضية.

فيما يخص الزمالك، جاء التأجيل حتى يتم تغيير سند الوكالة بالنسبة لشخص رئيس النادى بعد وفاة المستشار أحمد البكرى وتعيين المستشار عماد عبد العزيز حلمى بدلا منه، ليضمن اسم الرئيس الجديد فى القضية.

فيما يخص الأهلى، فقد طلبت هيئة المحكمة من محامى القلعة الحمراء بعض المستندات التى تدعم مطالب النادى فى القضية.

يذكر أن النادي الأهلي قد تقدم ببلاغ رسمي صد نظيره الزمالك لاستخدام شعاره المسجل كعلامة تجارية (نادي القرن) مطالبا بتعويض مالي 50 مليون جنيه والزام النادي الأبيص بإزالة تلك اللافتات ومنع استخدام الشعار نهائيا.

وفى سياق منفصل، تلقى نادي الزمالك السبت الماضي إخطارا من نيابة العجوزة تطلب فيه إبلاغهم بأسماء وعناوين أعضاء مجلس الإدارة الموقوف.

كما طالبت نيابة العجوزة في خطابها الموجه لنادي الزمالك معرفة، هل إذا كان هناك قراراً رسمياً من مجلس الإدارة السابق بتعليق اللافتة التي تحمل شعار نادي القرن على بواباته ام لأ.

وكشف مصدر مطلع داخل الزمالك، أنه تمت موافاة نيابة العجوزة بكل ما طلبته، بإرسال أسماء وعناوين أعضاء المجلس الموقوف، وبخصوص الرد علي استفسار لافتة القرن، أكد الزمالك في مراسلاته مع نيابة العجوزة أنه بمراجعة محاضر اجتماعات مجلس الإدارة تم الكشف عن وجود قرار رسمي بإقامة احتفالية تحت مسمي نادي احتفالية ناي القرن الحقيقي، دون أن يكون هناك قراراً مثبت في أي اجتماع لمجلس الإدارة بالموافقة على تعليق اللافتات الموجودة على أسوار وبوابات النادي.