شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الأربعاء 6 يونيو 2020 العديد من الأخبار الرياضية المهمة و أبرزها،فرجاني ساسي يصل القاهرة الجمعة ويغيب عن مباراة الزمالك والطلائع، الأهلى يكشف حقيقة مفاوضات عمرو وردة وإيقاف صفقة سيرينو وأزمة جيرالدو.

فرجاني ساسي يصل القاهرة الجمعة ويغيب عن مباراة الزمالك والطلائع

تقرر وصول التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الي القاهرة يوم الجمعة المقبل، بعدما كان مقررا وصوله اليوم ، حيث يتواجد فرجاني ساسي في تونس منذ مطلع الأسبوع الجاري وتحديدا منذ مباراة الزمالك وانبي في الدوري التي أقيمت السبت الماضي.

بواليا يقود هجوم الأهلى فى مباراة سيراميكا استقر الجهاز الفنى للأهلى بقيادة بيتسو موسيماني على الدفع بالوافد الجديد والتر بواليا لقيادة هجوم المارد الأحمر فى مباراته ضد سيراميكا يوم الجمعة المقبل في الجولة السادسة من عمر الدورى.

رفض البرتغالى جايمى باتشيكو المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك منح إدارة النادى موافقة مكتوبة على احتراف مصطفى محمد مهاجم الفريق فى يناير الجارى، مؤكدا لهم أنه قرار إدارة فى المقام الأول وأنه يركز مع اللاعبين المتواجدين بقائمة الفريق.

نفى سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادى الأهلى وجود مفاوضات بين ناديه وعمرو وردة لاعب باوك اليونانى، قائلا فى مداخلة هاتفية لبرنامج "مع شوبير" عبر إذاعة أون سبورت إف إم "عمرو وردة لاعب متميز ولكن موسيمانى لم يطلب التعاقد معه ولم يطرح مبدأ التفاوض معه من الأساس فهو خارج حسابات الأهلى تماماً".

الخزري يدخل اهتمامات باتشيكو والبرتغالي يطلب ضم مدافع للزمالك