شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة .. 4 حالات كورونا فقط في صفوف سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فجر مصدر مسئول داخل اتحاد الكرة ، مفاجأة بعد ما أكد أن إصابات لاعبي سموحة بفيروس كورونا لا تتجاوز 4 حالات فقط ، مشيراً إلى أنه تم إجراء الرابيد تيست للاعبي سموحة قبل مواجهة الإنتاج الحربي وظهرت 11 حالة ايجابية ، متابعاً أنه تم إجراء المسحة الخاصة بفيروس كورونا للاعبين المصابين وظهرت فقط ايجابية 4 حالات من ضمن الـ 11 المصابيين .

وأكد المصدر الذي فضل عدم ذكر أسمه ، أن إعلان رئيس نادي سموحة بوجود 11 حالة ايجابية جاء بعد نتيجة الرابيد تيست فقط ، مشيراً إلى أن اللجنة الطبية باتحاد الكرة أفادت بوجود 4 حالات ايجابية فقط بين صفوف الفريق السكندري.

قررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة تأجيل مباراة سموحة والإنتاج الحربي المزمع إقامتها غداً ، إلي يوم 17 يناير الجاري ، بشكل رسمي ، لتقام في استاد السلام فى تمام الساعة 2:30 مساء اليوم.

خطاب اتحاد الكرة

وأعلن المهندس محمد فرج عامر رئيس نادى سموحة، إصابة 11 لاعب بفيروس كورونا من الفريق، وقال فرج عامر على حسابه بموقع "فيس بوك": "الكورونا ضربت فريق سموحة للاسف، قائمة الفريق الاول 22 لاعبا المصابين 11 ، والناشئين لم يتم عمل مسحات لأي منهم".

فرج عامر على فيس بوك

فيما أعلن اتحاد الكرة تعديل بعض مواعيد مباريات بطولة الدوري الممتاز ، بسبب استضافة بطولة العالم لكرة اليد ، حيث تم تعديل موعد مباراة المصري والزمالك لتقام يوم الثلاثاء 12 يناير بدلا من السبت 16 من الشهر ذاته، فيما تم تقديم مباراة الأهلي والانتاج الحربي لتقام يوم 12 يناير بدلا من 15 من الشهر ذاته، كما تم تغير بعض المباريات .