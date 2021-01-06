شكرا لقرائتكم خبر عن مران الزمالك.. باتشيكو يجتمع باللاعبين إراحة أحداد وبن شرقي ينتظم ومشاركة عبد الشافي والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - حرص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو، على عقد جلسة فنية مع اللاعبين على هامش المران الجماعي المقام حاليا على استاد عبداللطيف أبو رجيلة.
فيما حصل حميد أحداد مهاجم الفريق على راحة سلبية واشتكى أحداد لشعوره ببعض الإجهاد، وفضل الجهاز الفني للزمالك بقيادة جايمي باتشيكو منح اللاعب راحة سلبية خوفا من تعرضه للإصابة.
انتظم الدولي المغربي أشرف بن شرقي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في المران الجماعي اليوم على استاد عبداللطيف أبو رجيلة، وشارك بن شرقي في تدريبات الكرة بشكل طبيعي لتتأكد جاهزيته لمواجهة طلائع الجيش المقبلة ببطولة الدوري.
وفقا للموقع الرسمى بالزمالك ، خضع محمد عبدالسلام مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لتدريبات تأهيلية على هامش المران وذلك بعد تعافيه من الإصابة بفيروس كورونا.
وقرر الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بالفريق الأول، مشاركة عبدالسلام في التدريبات بعد سلبية المسحة الطبية التأكيدية التي خضع لها اللاعب للكشف عن فيروس كورونا.
جدير بالذكر أن محمد عبدالسلام تعرض للإصابة بفيروس كورونا قبيل مباراة بيراميدز في بطولة الدوري.
ووفقا للموقع الرسمى للزمالك عقد البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي على هامش المران الجماعي المقام حاليا على استاد عبداللطيف أبو رجيلة.
وقام باتشيكو بالاطمئنان على كل اللاعبين من الناحية الطبية وجاهزيتهم لخوض التدريبات، كما تحدث مع طبيب الزمالك على حالة اللاعبين المصابين وموعد للمشاركة في التدريبات الجماعية للفريق.
ويستعد فريق الزمالك لمواجهة طلائع الجيش المقرر لها يوم السبت المقبل الموافق 9 يناير، ضمن منافسات الجولة السادسة للدوري العام.
يذكر أن الفريق افتتح مشواره في بطولة الدوري بالفوز على المقاولون العرب بهدفين دون رد، ثم تعادل مع بيراميدز إيجابيا بهدف لمثله، وبعدها فاز على سموحة بهدفين دون رد، ثم فاز على إنبي بهدفين لهدف.