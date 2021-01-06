مران الزمالك.. باتشيكو يجتمع باللاعبين إراحة أحداد وبن شرقي ينتظم ومشاركة عبد الشافي

فيما حصل حميد أحداد مهاجم الفريق على راحة سلبية واشتكى أحداد لشعوره ببعض الإجهاد، وفضل الجهاز الفني للزمالك بقيادة جايمي باتشيكو منح اللاعب راحة سلبية خوفا من تعرضه للإصابة.

انتظم الدولي المغربي أشرف بن شرقي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في المران الجماعي اليوم على استاد عبداللطيف أبو رجيلة، وشارك بن شرقي في تدريبات الكرة بشكل طبيعي لتتأكد جاهزيته لمواجهة طلائع الجيش المقبلة ببطولة الدوري.

وفقا للموقع الرسمى بالزمالك ، خضع محمد عبدالسلام مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لتدريبات تأهيلية على هامش المران وذلك بعد تعافيه من الإصابة بفيروس كورونا.

وقرر الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بالفريق الأول، مشاركة عبدالسلام في التدريبات بعد سلبية المسحة الطبية التأكيدية التي خضع لها اللاعب للكشف عن فيروس كورونا.

جدير بالذكر أن محمد عبدالسلام تعرض للإصابة بفيروس كورونا قبيل مباراة بيراميدز في بطولة الدوري.