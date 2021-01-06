شكرا لقرائتكم خبر عن س & ج ..كل ماتريد معرفته عن صدام المقاولون العرب والنجم الساحلى بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف النجم الساحلى التونسى، نظيره المقاولون العرب فى تمام السابعة مساء اليوم الأربعاء ضمن منافسات إياب دور الـ 32 الأول ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، والتى تجمع الفريقين على ملعب مصطفى بن جنات بمدينة المنستير، فى لقاء صعب على الفريقين نلقى عليه الضوء في السطور التالية..

س: كيف انتهت مباراة الذهاب بين المقاولون والنجم الساحلى؟

ج: مباراة الذهاب بالقاهرة بين ذئاب الجبل وبطل تونس كانت قد انتهت بالتعادل السلبى بين الفريقين.

س: كيف ضرب فيروس كورونا المقاولون العرب قبل مواجهة النجم ؟

ج: تلقى المقاولون ضربة قوية قبل أيام من اللقاء المرتقب حيث أظهرت المسحة الطبية التي خضع لها الفريق إيجابية العينة لعماد النحاس المدير الفني، وعلاء عبد الغني المدرب العام وخمسة لاعبين، قبل سفر البعثة، ويخضع المصابون للعزل الصحى بعد التغيب عن رحلة تونس، وفقا لبروتوكول وزارة الصحة المصرية.

س: من يتولى إدارة فريق المقاولون فنياً في غياب عماد النحاس ؟

ج: يقود رامى ربيع ، فريق المقاولون فنياً من على دكة البدلاء خلال المباراة نظرا لغياب عماد النحاس وعبد الغنى، ويعاونه رامي عادل وأحمد زهران، على أن يكون الجهاز الفنى فى تواصل هاتفى طوال اللقاء مع عماد النحاس

س: ماهو التشكيل المتوقع للمقاولون العرب أمام النجم الساحلى ؟

ج: ومن المتوقع أن يبدأ المقاولون مباراة النجم الساحلى بتشكيل مكون من محمود أبو السعود فى حراسة المرمى، وفى خط الدفاع، أمير عابد محمد سمير ثابت فاروقا نور الدين، حسن الشامى، وفى خط الوسط أحمد الشيمى، إبراهيم صلاح ، محمد مجلى، محمد عصام، وفى خط الهجوم لويس إدوارد وسيف الدين الجزيرى.

س: ماهى أبرز الأوراق الرابحة في صفوف النجم قبل مواجهة المقاولون ؟

ج: يمتلك النجم الساحلى العديد من العناصر الخطيرة وأبرزهم مرتضى بن أونسى، أمين بن عمر، ميندوزا، ياسين شيخاوى، سوليمانى كوليبالى، رضوان زردوم.