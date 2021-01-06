شكرا لقرائتكم خبر عن 15 مشهدا من مران الأهلي.. الضحكة تكسو الوجوه.. وظهور ربيعة وهاني ومحلل الأداء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استأنف الأهلي تدريباته الجماعية اليوم الأربعاء بدون راحة بعد الفوز على سونيديب بطل النيجر برباعية نظيفة في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا، استعدادا لمباراته ضد سيراميكا بعد غد الجمعة في الجولة السادسة بالدوري.

وشهد المران انتظام رامي ربيعة ومحمد هاني في التدريبات بعد تعافيهما من فيروس كورونا كما ظهر محلل أداء الأهلي الجديد يوشا فالدويا، والذي طلب موسيماني التعاقد معه.

وعقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة مع جهازه المعاون، على هامش مران الفريق الذي أقيم صباح اليوم على ملعب التتش بالجزيرة، وشهدت الجلسة الحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بالتحضير لمباراة سيراميكا المقرر لها بعد غدٍ الجمعة في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

كما عقد موسيماني جلسة مع طبيب الفريق الدكتور أحمد أبو عبلة في حضور الجهاز المعاون لمناقشة بعض الأمور الطبية المتعلقة بالفريق، وطلب بيتسو موسيمانى، تقريراً من طبيب الفريق الدكتور أحمد محمود أبو عبلة عن حالة اللاعبين المُصابين فى الفريق، وهم محمود متولى ومحمد محمود وجونيور أجاى ومحمد محمود وكريم نيدفيد وناصر ماهر ، ويؤدى محمود متولى برنامجا علاجيا للتعافى جراحة الرباط الصليبى، فيما يؤدى محمد محمود برنامجا للعلاج من جراحة ثانية خضع لها قبل أشهر فى الرباط الصليبى، أما نيدفيد فيتعافى من جراحة الركبة، فيما يؤدى أجاى برنامجا تأهيليا بسبب إصابة الوتر الوحشى، كما أجرى ناصر ماهر جراحة مؤخراً لتثبيت الكتف.

وأجرى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى والجهاز الفنى والإدارى والطبى رابيد تيست قبل انطلاق مران الفريق صباح اليوم؛ استعدادا لمواجهة سيراميكا المقرر لها بعد غدٍ الجمعة فى إطار منافسات مسابقة الدورى الممتاز.

وخضع اللاعبون والجهاز الفنى والطبى والإدارى لاختبار رابيد تيست فى إطار الإجراءات الطبية ووفقا للبروتوكول الطبى الخاص بمباريات بطولة الدورى الممتاز للكشف عن الاصابة بكورونا.



ارتفاع الروح المعنوية لبانون بعد تسجيل أول أهدافه مع الأهلي



افشة وفتحي وهاني



جلسة موسيماني مع اللاعبين



حمدي فتحي



حوار جانبي بين سليمان وأفشة وأيمن في مران الاهلي



ديانج



ربيعة ينتظم في المران



صراع ثلاثي بين أيمن والشحات وبيكهام



فقري الجري حول الملعب من مران الاهلي



محلل أداء الأهلي الجديد



مران حراس الاهلي



معلول من المران



هاني ينتظم في المران



وصلة ضحك بين كهربا وسعد بالمران