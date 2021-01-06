شكرا لقرائتكم خبر عن تحليل رابيد تيسيت للاعبي سيراميكا قبل مواجهة الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

خضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا ، والجهاز الفني والطبي والإداري، لكشف "رابيد تيست"، صباح اليوم داخل ملعب 30 يونيو بالدفاع الجوي، استعدادا لمواجهة الأهلي في الدوري.

وتنص تعليمات الاتحاد المصري لكرة القدم، على إجراء تحليل رابيد تيست للكشف المبكر عن إصابات فيروس كورونا، قبل المباريات في مسابقة الدوري الممتاز ب 48 ساعة، ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من إصابات فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وأجرى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى والجهاز الفنى والإدارى والطبى رابيد تيست قبل انطلاق مران الفريق صباح اليوم؛ استعدادا لمواجهة سيراميكا . وخضع اللاعبون والجهاز الفنى والطبى والإدارى لاختبار رابيد تيست فى إطار الإجراءات الطبية ووفقا للبروتوكول الطبى الخاص بمباريات بطولة الدورى الممتاز للكشف عن الاصابة بكورونا.

ويستعد فريق سيراميكا لمواجهة الأهلي في السابعة والنصف مساء الجمعة المقبل، على ملعب استاد السويس الجديد، ضمن مباريات الجولة السادسة من مسابقة الدوري الممتاز.

ويحتل سيراميكا المركز الخامس في جدول ترتيب المسابقة المحلية، برصيد سبع نقاط، ويتبقى له مباراة مؤجلة مع المقاولون العرب، ستقام في الثاني عشر من الشهر الجاري.