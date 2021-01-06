مران الزمالك.. جاهزية عبد الشافي للمباريات.. وانتظام بنشرقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رامي بشاي:

خاض لاعبو الزمالك تدريبهم مساء اليوم، الأربعاء، على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، استعدادًا لخوض مواجهة طلائع الجبش التي تقام يوم السبت القادم، بالجولة السادسة من دوري We المصري.

وانتظم المغربي أشرف بنشرقي جناح الزمالك في المران الجماعي، وشارك في تدريبات الكرة بشكل طبيعي لتتأكد جاهزيته للمواجهة المقبلة.

وخضع محمد عبد السلام لتدريبات تأهيلية على هامش المران الجماعي، وذلك بعد تعافيه من الإصابة بفيروس كورونا.

وقرر محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بالزمالك، مشاركة عبد السلام في التدريبات بعد سلبية المسحة الطبية التأكيدية التي خضع لها اللاعب للكشف عن فيروس كورونا.

وقام الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو، بإجراء تقسيمة بين اللاعبين على هامش المران الجماعي، وشهدت مشاركة محمد عبد الشافي الظهير الأيسر للفريق، لتتأكد جاهزيته للمشاركة في المباريات المقبلة.

كما شارك في التقسيمة الثنائي حسام أشرف وأسامة فيصل، بعد الانتهاء من البرنامج التأهيلي الذي وضع لهما من قبل رئيس الجهاز الطبي بعد تعافيهما من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وخاض الثلاثي محمود عبد الرحيم "جنش" ومصطفى فتحي ومحمود علاء، تدريبات تأهيلية في صالة الألعاب البدنية على هامش المران الجماعي.

ويعاني “جنش” من إصابة في العضلة الضامة، بينما عاد محمود علاء للمشاركة في تدريبات الفريق بعد ظهور نتيجة المسحة الطبية الثانية التأكيدية للكشف عن فيروس كورونا والتى جاءت سلبية.

وحصل حميد أحداد مهاجم الفريق على راحة سلبية، بعدما اشتكى من بعض الإجهاد، وفضل الجهاز الفني إراحته خوفا من تعرضه للإصابة.