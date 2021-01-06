اتحاد الكرة يؤجل مباراة سموحة والإنتاج بسبب حالات كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أعلن اتحاد الكرة المصري، تأجيل مباراة سموحة والإنتاج الحربي التي كان مقررًا إقامتها غدًا، الخميس، لتقام يوم الأحد الموافق 17 يناير الجاري.

وبحسب ما أورده المركز الإعلامي لاتحاد الكرة المصري، فإن المباراة ستقام في الثانية والنصف عصر يوم الأحد 17 يناير في استاد السلام.

وكان من المقرر أن تقام مباراة سموحة مع الإنتاج الحربي يوم الخميس، ضمن مباريات الجولة السادسة من دوري We المصري.

وأعلن نادي سموحة إصابة 11 لاعبًا بين صفوفه بفيروس كورونا المستجد، صباح اليوم الأربعاء، بحسب ما نشره محمد فرج عامر رئيس النادي عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

ومن جانبه، أكد عامر في تصريحات خاصة لمصراوي، أن التأجيل جاء بسبب كثرة إصابات لاعبيه بكورونا.

وأضاف: "الفريق يعاني من 11 إصابة بكورونا وقائمتنا عبارة عن 22 لاعب فقط وكان التأجيل حتميًا، بل أن المصابين من بينهم ثلاثة حراس مرمى، أتمنى الشفاء العاجل للجميع".

وكانت لجنة المسابقات في اتحاد الكرة المصري قد أعلنت قبل بداية الموسم الجاري، إمكانية تأجيل أي مباراة بالدوري في حال زيادة عدد إصابات كورونا في أي فريق عن حد معين، لم تفصح عنه.