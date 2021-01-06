مصدر لمصراوي: محاولات من الأهلي لإقناع جيرالدو بـ"قائمة الانتظار"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ريهام حمدي:

قال مصدر مقرب من جيرالدو دا كوستا لاعب الفريق الأول بالنادي الأهلي، إن الأنجولي رفض التواجد في قائمة الانتظار، مضيفًا أن هناك محاولات من إدارة القلعة الحمراء بإقناع اللاعب.

وانضم جيرالدو إلى صفوف الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية لموسم 18/19 قادمًا من بريميرو دي أوجستو.

وكشف مصدر مقرب من اللاعب خلال تصريحات خاصة لمصراوي، أن هناك محاولات من جانب إدارة الأهلي لإقناع جيرالدو بالموافقة على الإدراج بقائمة الانتظار، على أن يحصل النادي على موافقة كتابية من اللاعب.

وكان اتحاد الكرة المصري، قد سمح للأندية بإنشاء قائمة انتظار للاعبين تتكون من ثلاثة لاعبين وذلك لمساعدتها في ظل الظروف الاستثنائية التي تعيشها اللعبة.

جدير بالذكر أن قائمة أجانب الأهلي تضم كل من (علي معلول، جونيو أجايي، بدر بانون، والتر بواليا، أليو ديانج).